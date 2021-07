Santa Sede in rosso nel 2020 per 66 milioni, cala il portafoglio finanziario

5' di lettura

Deficit di 66,3 milioni nel 2020, l'anno orribile della pandemia. La Santa Sede – il “governo” della Chiesa universale, distinto da Governatorato della Città del Vaticano e Ior – ha chiuso il bilancio consolidato con una perdita in netta crescita rispetto ai -11,1 milioni del 2019, ma meglio delle previsioni, grazie al contenimento della spesa (-26 milioni quelle ordinarie). Per coprire il “rosso” si è attinto all'Obolo in misura minore rispetto agli anni precedenti per sostenere le spese legate alla missione. Ma sono anche aumentati i contributi alle Chiese più bisognose. E in contemporanea è stato reso noto il bilancio dell'Apsa, il dicastero della Santa Sede che detiene il patrimonio immobiliare e gestisce il portafoglio, pari a 1.778 milioni.

Apsa, oltre 4mila immobili in Italia, 1.200 all'estero

Il patrimonio immobiliare - secondo il rapporto che è stato reso noto per la prima volta dalla sua costituzione nel 1967 – consiste in 4.051 unità immobiliari in Italia: il 92% nella Provincia di Roma (la maggior parte, il 64%, nelle zone adiacenti alla Città del Vaticano), il 2% tra Viterbo, Rieti e Frosinone, il 6% fuori dal Lazio. Circa 1.200 sono invece gli immobili gestiti all'estero tra Londra, Parigi, Ginevra e Losanna, e in Italia dalle società partecipate. Per l'Apsa nel 2020 gli utili sono stati di circa 22 milioni, inferiori di 51 milioni sull'anno precedente. Il contributo per il fabbisogno della Curia romana si è dimezzato da 41 a 20 milioni.

Loading...

Guerrero Alves: anno difficile, ridotte le spese

«Un anno difficile che ha richiesto ai dicasteri vaticani di ridurre le spese. Un anno in cui si è attinto in misura minore rispetto al passato dall'Obolo di San Pietro per sostenere il servizio dei dicasteri per la missione del Papa ma si sono aiutate maggiormente le Chiese nei Paesi più colpiti dalla pandemia» ha detto padre Juan Antonio Guerrero Alves, Prefetto della Segreteria per l'Economia, in un'intervista rilasciata al direttore editoriale della Santa Sede, Andrea Tornielli, a Vatican News. «Meglio di quanto ci aspettassimo. Non posso dire che sia stato un buon anno. Ma date le circostanze, posso dire che per il 2020, prima della pandemia, avevamo previsto a budget un deficit di 53 milioni di euro. Tuttavia, il rendimento degli investimenti finanziari è stato inferiore di 51,8 milioni di euro e anche il risultato straordinario è stato inferiore di 17,8 milioni di euro».

«Il processo su Sloane Avenue segna una svolta»

Martedì si apre il processo sull'immobile di Sloane Avenue - che vede 10 imputati, tra cui il cardinale Angelo Becciu - che “lezione” arriva da questa vicenda? «Quando c’è interesse a parlare dell'economia della Santa Sede di solito è perché qualcosa non ha funzionato come dovrebbe. E questo mina la credibilità della sua missione. Basterebbe parlarne abitualmente una o due volte all'anno quando si presentano i bilanci e i risultati. Ma nel caso specifico di questo processo, penso che segni una svolta che può portare a una maggiore credibilità della Santa Sede in materia economica. Prima di tutto, questo processo ci parla di un passato, un passato recente, ma di un passato. Ci possono sempre essere errori, ma oggi non vedo come gli eventi del passato possano ripetersi. In secondo luogo, il fatto che questo processo abbia luogo significa che alcuni controlli interni hanno funzionato: le accuse sono venute dall'interno del Vaticano. Da diversi anni, le misure adottate vanno nella giusta direzione».

In vendita palazzo di Londra

Guerrero conferma che i fondi della Segretaria di Stato (in parte all’origine della vicenda di Londra, con un costo di 350 milioni, ndr) sono ora gestiti da APSA e già fanno parte del bilancio ordinario della Santa Sede. «Si sta preparando la vendita del Palazzo di Londra, sono in corso azioni legali contro coloro che crediamo abbiano danneggiato gli interessi della Santa Sede. Stiamo continuando un processo che era iniziato nella Segreteria di Stato prima che i fondi fossero trasferiti alla gestione dell'APSA. L'anno prossimo tutti questi fondi saranno nel bilancio e daremo conto dei ricavi e delle spese dell'Obolo. Siamo consapevoli che la velocità con cui una legge viene fatta, la velocità con cui viene messa in pratica e la velocità con cui cambiano i costumi e le culture sono molto diverse. A volte ci vuole intelligenza, a volte ci vuole volontà e a volte ci vuole pazienza».