Santanché: «Il 2023 sarà l’anno del sorpasso, il settore farà meglio del 2019»

«Il 2023 secondo le previsioni del ministero sarà l’anno del sorpasso, il settore farà meglio del 2019. Abbiamo tutte le carte in regola per far bene ma c’è molto da lavorare». Questa la premessa di Daniela Santanché, ministro del Turismo, a Milano durante la presentazione della campagna promozionale «This is Ischia». «Il turismo deve essere la prima azienda del nostro paese, a breve - ha annunciato il ministro - presenterò il piano industriale 2023-2027». Il 2019 fu un’annata storica per l’industria dell'ospitalità italiana con quasi 437 milioni di notti trascorse di cui 221 milioni erano imputabili a turisti stranieri. In altre parole un villeggiante su due arrivava dall’estero. «Questo è il settore che ha sofferto di più, abbiamo ancora un -10% di flussi turistici» ricorda la ministra in occasione dell’inaugurazione del nuovo treno della linea lilla di Milano dedicato alla campagna promozionale «This is Ischia». Questa iniziativa è stata promossa da Enit e Metro 5 insieme al Ministero del Turismo ed è un omaggio e un esempio di visione strategica omogenea della Penisola. Continua a livello internazionale la campagna del ministero del Turismo ed Enit che continuerà fino ad aprile 2023 nei principali hub italiani e internazionali con un’attenzione ai Paesi da cui proviene il maggior numero di turisti interessati all'Italia quali Germania, Uk, Usa, Francia, Spagna e Benelux e vede il coinvolgimento degli eroi locali, cittadini, soccorritori e operatori duramente colpiti dalla frana dello scorso novembre. Dopo la tragedia la stampa internazionale aveva scritto di come Ischia fosse stata seppellita dal fango, e ciò ha causato tante, troppe disdette. «Di certo, noi non potevamo permettere che una realtà come Ischia – che fa del turismo la sua principale fonte di reddito – rischiasse di perdere la stagione turistica di Pasqua e quella estiva. Ecco perché oggi siamo qui, ma anche a Roma, a piazzale Flaminio, e poi ancora alla Bit: per diffondere questa campagna che, sebbene ovviamente focalizzata su Ischia, va messa sotto il cappello di Italia, che – ricordiamolo – è il terzo marchio al mondo» rimarca la Ministra.

Emergenza passaporti

Sembra in via di risoluzione anche l’emergenza passaporti che è costata ad agenzie di viaggio e tour operator oltre 150 milioni di mancati incassi. «Stiamo facendo una cosa molto importante che sarà definitivamente risolutiva. Nei prossimi dieci giorni vi daremo la soluzione strutturale - anticipa Daniela Santanchè -. Ci stiamo muovendo. Ho parlato con il ministro degli Interni, questo è un problema, ci ha fatto perdere 150 milioni di fatturato, 80mila viaggi e oltretutto è un problema per le agenzie di viaggio che già sono in grande difficoltà. Ci dobbiamo assolutamente muovere perché, come dice la legge, il passaporto deve essere rilasciato in 15 giorni, già mi ha garantito il ministro che stanno aumentando i turni delle persone, ma questo non basta. Stiamo facendo una cosa molto importante che sarà definitivamente risolutiva».

Nuove sedi per l’Enit

«Ischia si fa capofila di un progetto di valorizzazione dei territori anche i meno noti raccontati attraverso gli occhi delle persone che li abitano. Condividere modelli e azioni su scala nazionale crea la giusta sinergia per una crescita armonica del turismo»” dichiara Ivana Jelinic, ceo Enit. L’Agenzia è prossima all’apertura di altre sedi all’estero: in India, Kazakistan ed Emirati Arabi Uniti che si aggiungeranno alle 26 preesistenti. Non mancano gli spazi di miglioramento perché la vicina Francia, per esempio, è presente sui mercati esteri con un network di sedi in 48 paesi. «Quest’anno l’Enit ha una dotazione di 60 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr ma normalmente nei prossimi anni saranno 25 milioni» aggiunge Ivana Jelinic.