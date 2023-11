Santanchè: «Il turismo deve diventare la prima industria della nazione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Non un piano per il rilancio del turismo ma un piano per farlo diventare concretamente una vera e propria industria al pari della manifattura, la farmaceutica, la moda. «Dobbiamo essere in grado di raccogliere la sfida per fare squadra. Questa dovrebbe essere la prima industria della nostra nazione - ha detto Daniela Santanchè, ministro del Turismo, durante il suo intervento a «Meraviglia, gli Open - Forum internazionale del Turismo 2023» che si svolge venerdì e sabato a Baveno, sulla sponda piemontese del lago Maggiore. Una “industria” che conta 2,7 milioni di occupati, l’11% della forza lavoro nazionale e che porta un contributo diretto e indiretto di 255 miliardi di euro pari al 13% Pil nazionale. L’Italia è così al settimo posto in Europa per incidenza del comparto sul Pil nazionale, davanti a Francia e Germania. Il ministro Santanchè ha presentato la sua visione programmatica di una squadra in cui sono coinvolti tutti gli stakeholder perché «Il forum ha come obiettivo di creare una grande squadra con il ministero, gli assessori al turismo delle regioni, gli imprenditori, perché tutti assieme dobbiamo vincere questa sfida che ci deve vedere protagonisti». Una squadra in cui tutti lavorano insieme per arrivare a conquistare il gradino più alto del podio «per costruire veramente una industria del turismo che partecipi in maniera importante al Pil. Oggi la nostra sfida è quella di crescere e lo faremo solo e soltanto se sapremo creare una squadra, motivo di questo forum, ascoltare e unirci. Da soli si va più veloci e assieme si va più lontano». Una squadra con in prima fila il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Adolfo Urso (Imprese e del made in Italy) insieme agli assessori regionali al turismo perché «La sfida non è scippare il turismo alle regioni ma il tema è di coordinarci e metterci assieme» precisa Daniela Santanchè. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy ricorda che l’Italia «è la nazione più visitata dai turisti nordamericani, giapponesi e cinesi ed è la prima destinazione per il turismo di lusso». Il paese offre il più alto numero di siti Unesco, ma nel 2024 ci si dovrà concentrarsi sul turismo termale, oltre a quello nautico, il congressuale con 304mila tra eventi e congressi con 21 milioni di partecipanti, quello sportivo con i successi della Ryder cup e le Atp finals.

Quest’anno il settore si è avvicinato ai numeri record del 2019 con solo un -1,7% di presenze nelle strutture turistiche e un -0,1% di passeggeri sui voli e, fanno sapere dal ministero del Turismo, con l’anno ancora da chiudere, sarà un dato che finirà in pareggio, se non anche con un sorpasso, tenendo conto del +22% di prenotazioni aeree rispetto l’anno precedente della stagione autunnale.

Le sfide

Una volta fatta una squadra coesa si deve lavorare per cambiare il modo di comunicare al mondo la destinazione Italia. Più Italia nazione e meno regioni e comuni. «Quando andiamo all’estero dobbiamo andare come Italia perché ci conoscono come nazione - rimanca la Ministra -. Dobbiamo essere fieri di essere italiani, orgogliosi e parlare bene della nostra nazione». Nel lavoro di squadra il ruolo di centrattacco lo può avere il turismo enogastronomico per promuovere le eccellenze dei territori. Il settore, che si distingue nel mondo per le specialità made in Italy, genera un giro di affari di 30 miliardi di euro. Senza dimenticare che la cucina italiana è stata ufficialmente candidata a patrimonio culturale immateriale Unesco.

L’altra sfida si chiama destagionalizzazione perché il turismo non può vivere solo 2 mesi l’anno ma tutto l’anno anche per stabilizzare i lavoratori del settore. Tante le possibili vie da percorrere e oltre a quelle indicate da Urso si deve anche pensare al turismo religioso, quello dei cammini o al ciclo turismo «che cresce e in Italia vale 7 miliardi mentre la Germania arriva a 20 miliardi ma cosa ha di più la Germania?» si chiede la ministra. In altre parole c’è la possibilità di lavorare 10 mesi l’anno se ci saranno offerte per tenere in area positiva il conto economico.

Rinasce la funivia del Mottarone

È anche stato firmato un protocollo tra il governatore Cirio, il ministro Santanchè e Marcella Severino, sindaco di Stresa, per fare ripartire la funivia del Mottarone dopo la tragedia del 23 maggio 2021 che provocò 14 morti. Lo stanziamento previsto è di 15 milioni e le parti si impegnano ad attivarsi per reperire le risorse necessarie. Il progetto è firmato da Monterosa 2000 di Alagna ed entro l’estate 2025 la cabinovia ripartirà grazie al rifacimento o l’ammodernamento degli impianti. «Non andiamo a mettere una toppa, facciamo un rammendo, un lavoro di assoluta professionalità dove non si vede il danno» ha detto Marcella Severino, sindaca di Stresa -. Ho sentito da subito le istituzioni vicino ho sempre avuto interlocutori attenti e soprattutto mi hanno ascoltata. Dobbiamo ricordare le persone decedute e le loro famiglie ma il nostro territorio poi deve guardare avanti. Questa sarà la funivia di tutto il golfo Borromeo».