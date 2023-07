Santanchè, mozione sfiducia al Senato il 26 luglio. A chiederla il gruppo M5s

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Verrà discussa al Senato il 26 luglio alle ore 10 la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè . A chiederla è stato il gruppo del M5S. È quanto riferisce il capogruppo del Movimento al Senato, Stefano Patuanelli , al termine della conferenza dei capigruppo in programma a Palazzo Madama. «Mi auguro che sia condivisa il più possibile», ha aggiunto.

Pd-Avs pronti a votare sfiducia, Terzo polo valuterà

«Come ha già detto la segretaria Elly Schlein, appoggeremo» la mozione di sfiducia alla Santanché ha fatto sapere il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia. Disponibili a votarla anche i parlamentari di Avs, anche se avrebbero preferito un percorso comune delle opposizioni, come hanno sottolineato nei giorni scorsi. Non si è ancora schierato il Terzo polo: «Ne parleremo per valutare bene il testo della mozione e decidere», è la posizione del gruppo Azione-Italia viva.

La freddezza nella maggioranza

La pressione resta alta su Santanchè , dunque, se non altro perché nella sua stessa maggioranza è montato il gelo nei suoi confronti, e sono sempre più quelli convinti che abbia le settimane contate. Gli alleati di Forza Italia e Lega guardano alla situazione con distacco solo apparente. «Sara’ difficile mantenere una situazione del genere per molto tempo», è la riflessione che si fa all’interno di Fratelli d’Italia. Gli articoli di stampa recenti in cui si afferma che la ministra «era a conoscenza dell’informazione di garanzia per le indagini della Procura di Milano sulle vicende del gruppo Visibilia almeno sin dal 27 marzo», non hanno fatto emergere grandi sostanziali novità. Ma, come raccontano diverse fonti, hanno acceso il dibattito interno nel suo partito. Stando così le cose, è il ragionamento ricorrente, la ministra non avrebbe esposto il quadro nella sua totalità a Giorgia Meloni.

La plusvalenza da un milione su una villa in Versilia

Tra gli atti di quella inchiesta della Procura di Milano, intanto, è finita la segnalazione di operazione sospetta della Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia sulla compravendita di una villa in Versilia, in cui il compagno di Santanchè , Dimitri Kunz, e la moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, Laura Di Cicco, in un’ora hanno realizzato una plusvalenza da un milione di euro. «Un avviso di garanzia non determina in automatico le dimissioni di un ministro», ha detto la premier, spiegando che la questione «va vista nel merito quando il merito sara’ completamente conosciuto». Parole che, per chi conosce bene toni e lessico meloniani, non bastano a considerare Santanchè blindata.

Agenda confermata

La ministra, a quanto si apprende, avrebbe confermato i suoi impegni in agenda per le prossime due settimane. «Sono assolutamente tranquilla. Come mi ha insegnato mio nonno, non aver paura se non fai niente di male», ha tagliato corto nei giorni scorsi dal palco dell’Assemblea annuale di Confagricoltura, rispondendo a chi le domandava se avesse pensato a un passo indietro. Non vuole partecipare «ai processi mediatici», ha chiarito, ma difendersi «nei tribunali». E intanto minaccia querele.