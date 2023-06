Santanchè, sì del Governo a un odg per sanzioni a Visibilia. Poi precisa: massima fiducia alla ministra

La ministra: il governo ha fatto bene

Da parte sua la ministra del Turismo ostenta sicurezza. E a proposito del parere positivo all’odg commenta: «Hanno fatto bene, sono d’accordo. Mi sembra giusto che il governo faccia la sua parte. Quando verrò qui mercoledì non avrò problemi».

Santanchè ancora nel mirino leghista

Prima del colpo di scena nell’Aula di Montecitorio, era stata la Lega a far scricchiolare una maggioranza in trincea a sostegno della ministra. «Sono curioso di ascoltare Santanché - dice il vicesegretario della Lega Andrea Crippa - e di aspettare dei fatti un po’ più oggettivi rispetto all’inchiesta di Report. Se poi si dovessero verificare i fatti e dovessero succedere delle evidenze per cui ci sono irregolarità, è giusto che il ministro si prenda le sue responsabilità». Frasi non apprezzate da Fratelli d’Italia, che continua a leggere l’atteggiamento del partito di Salvini come un elemento di disturbo.

La vicenda giudiziaria

Quella di Santanchè non è solo una questione politica. Negli scorsi giorni si sono registrati nuovi sviluppi sulla vicenda giudiziaria a Milano. In una consulenza acquisita dagli inquirenti nell’inchiesta per falso in bilancio e bancarotta che vede tra gli indagati la ministra del Turismo, Nicola Pecchiari, docente alla Bocconi, si legge che Santanchè si sarebbe impegnata nei tentativi di risanamento della galassia societaria Visibilia da lei fondata, con «versamenti» per aumenti di capitale e «garanzie» sui debiti per una cifra superiore ai 3,6 milioni di euro. Ma «non sono tuttavia disponibili - viene sottolineato - informazioni patrimoniali specifiche per poter verificare la capienza” economica “in termine di soddisfazione degli impegni presi».

Loading...