Santander corre dopo la trimestrale migliore delle attese

Netta accelerata alla Borsa di Madrid per il Banco Santander, dopo le comunicazioni del trimestre, migliori delle attese. Il colosso bancario spagnolo è arrivato a guadagnare anche più di quattro punti, favorito dall’utile netto di 1,75 miliardi di euro registrato nel terzo trimestre, contro il rosso di 11,3 miliardi del secondo, che aveva contabilizzato svalutazioni per 12,6 miliardi, in particolare a carico delle controllate in Gran Bretagna, per l’impatto della pandemia del coronavirus. Rispetto al terzo trimestre 2019, inoltre, l’utile netto è in crescita del 249%. Il risultato è nettamente migliore delle attese degli analisti che in media puntavano a 1 miliardo di euro.

«La ripresa della nostra attività sta andando avanti bene e il terzo trimestre è stato decisamente migliore del secondo», ha commentato la presidente della banca spagnola, Ana Botin, citata in un comunicato. Il gruppo ha tratto vantaggio anche da una riduzione dei costi «più rapida del previsto», con 500 milioni di euro di economie grazie a sinergie nei primi nove mesi, contro i 200 milioni dell’intero 2019 e la banca conta di arrivare all’obiettivo di 1 miliardo di risparmi entro il 2020 cioè «prima del previsto» e punta a un altro miliardo di risparmi in Europa entro la fine del 2022.

Malgrado il miglioramento del terzo trimestre, i primi nove mesi dell’anno si sono chiusi per il gigante spagnolo con una perdita netta di 9 miliardi di euro. Gli accantonamenti per rischi su crediti sono in aumento del 42% a 9,5 miliardi tra gennaio e settembre e del 4% a 2,5 miliardi nel terzo trimestre. Il margine di intermediazione nei nove mesi ammonta a 33,6 miliardi, in calo del 9% sullo stesso periodo del 2019, mentre nel trimestre la flessione è dell’11% a 11, 1 miliardi. Santander – ha indicato Botin – conta di concludere il 2020 con «un utile sottostante di circa 5 miliardi di euro» dopo avere segnato 3,65 miliardi nei primi nove mesi e prevede di distribuire un dividendo per azione di 0,1 euro a titolo dell’esercizio nel 2021. L’indice patrimoniale Cet 1 è salito all’11,98%, con l'aggiunta di 14 punti base nel trimestre.



(Il Sole 24 Ore Radiocor)