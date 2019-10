Santander ko a Madrid, su utile trimestre (-75%) pesa caos Brexit

(REUTERS)

2' di lettura

Scivolone del Banco Santander alla Borsa di Madrid, dopo l’annuncio dei conti trimestrali, penalizzati dalla svalutazione delle attività britanniche. Il gruppo ha annunciato una flessione del 75% del risultato netto del terzo trimestre a 501 milioni di euro, dopo il deprezzamento per 1,5 miliardi della sua filiale nel Regno Unito, un tempo fiore all’occhiello del gruppo. L’utile è per altro superiore alle attese degli analisti che puntavano a 413 milioni. La svalutazione era stata pre-annunciata a fine settembre ed è legata in parte al nuovo regime normativo previsto dal «Banking Reform Act» britannico che prevede la separazione regolamentare tra la banca al dettaglio e la banca di investimento e in parte «all’impatto che l’incertezza sulla Brexit ha avuto sull’economia britannica». Senza tale svalutazione, l’utile sarebbe stato di 2,1 miliardi, precisa il Santander. Il margine di intermediazione ha registrato un progresso del 5,5% a 8,8 miliardi nel trimestre. Nei primi nove mesi del 2019 l’utile netto di competenza è stato pari a 3,7 miliardi di euro, in calo del 35%, dopo 2,44 miliardi di oneri, sia per la svalutazione del goodwill in Gran Bretagna , sia per costi di ristrutturazione. Il margine di intermediazione ha totalizzato 36,9 miliardi e l’utile operativo è in progresso del 3% a 19,6 miliardi. La banca – precisa una nota – ha aggiunto quasi 6 milioni di clienti rispetto al terzo trimestre 2018» e ora serve 144 milioni di clienti in totale, «più di ogni altra banca in Europa e nelle Americhe». Il Cet 1 è pari all’11,30%. In una nota la presidente Ana Botin si dice «fiduciosa sul raggiungimento degli obiettivi a medio termine, incluso un Rote tra il 13% e il 15%».

Negli ultimi anni, il centro di gravità del Santander si è spostato verso le Americhe dal Regno Unito, che dal 2016 è alle prese con il caos Brexit ed è un mercato sempre più competitivo. Dalla Gran Bretagna arriva ora solo il 10% degli utili del gruppo contro il 29% del Brasile, che è diventato il primo mercato del gruppo spagnolo. L’Europa rappresenta solo il 46% degli utili del Santander (15% in Spagna), mentre le Americhe sono al 54%. In Europa il Santander ha segnato un utile sottostante di 3,64 miliardi nei nove mesi, in calo del 4%. In Spagna, invece, i profitti sono aumentati del 3% a 1,18 miliardi, principalmente per effetto di minori costi (-7%). Santander Consumer Finance ha segnato utili per 995 milioni, in linea con lo stesso periodo dello scorso anno. Nel Regno Unito, l’utile sottostante è calato del 19% a 828 milioni. Di rilievo l’apporto alla redditività del Portogallo (+12% a 385 milioni) e anche della Polonia (+6% a 245 milioni). Nel Nord America il gruppo ha registrato una crescita dell'utile del 20% a 1,27 miliardi, con gli Usa a 619 milioni (+27%). In Sud America i profitti sono in aumento del 18% a 2,97 miliardi, con un ruolo determinante del Brasile, dove hanno raggiunto 2,24 miliardi (+19%). «La diversificazione in Europa e in America è uno degli elementi che ci ha permesso di continuare a gestire una crescita redditizia e prevedibile, oltre che un dividendo durevole», ha sottolineato Botin.

(Il Sole 24 Ore Radiocor )