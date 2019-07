«Santarcangelo Festival» dissacrante e rivoluzionario, tra fantascienza e gioco In scena formati intimi e inediti e progetti innovativi, grazie a un superamento definitivo dei generi e dei linguaggi. Di fatto, gli stereotipi diventano improponibili nel caos della società contemporanea di Roberto Giambrone

Santarcangelo, che un tempo era il luogo “dei teatri”, oggi è uno scenario più complesso, in sintonia con la molteplicità di forme ed esperienze disomogenee che compongono la geografia dello spettacolo dal vivo. Ciò che unisce gli eterogenei eventi della 49esima edizione del Santarcangelo festival, in corso fino al 14 luglio, come spiegano anche le curatrici Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino, è «il bisogno di entrare in contatto con la seducente, splendida complessità del tutto».



Prima di passare il testimone ai Motus, che sono stati incaricati di progettare per il prossimo anno l'attesa edizione del cinquantenario, le due direttrici artistiche hanno voluto rimarcare il filo rosso del loro progetto triennale: un superamento definitivo dei generi e dei linguaggi, una condivisione di pratiche performative e artistiche in senso lato, che non escludono l'aspetto ludico e partecipativo, ben sintetizzato nel titolo di questa edizione: Slow and Gentle .



In questi giorni è possibile dunque assistere a uno spettacolare, e per la verità un po' ripetitivo, evento di nuoto sincronizzato, Dragon - Rest your head on the seabed, nel quale sei vigorose nuotatrici di una compagnia spagnola disegnano inedite figurazioni di gusto fantastico, mentre altrove un agente di public movement spiega, in un faccia a faccia con un singolo spettatore alla volta, i meccanismi di occultamento della memoria artistica della Palestina dalla nascita dello stato di Israele. Una Debriefing session che ha poco di teatrale, se non nel senso che forse gli avrebbe dato Goffman quando parlava di “vita quotidiana come rappresentazione”, e molto di politico.



Nel frattempo, in altri spazi cittadini Alessandro Sciarroni, fresco di Leone d'Oro alla Biennale di Venezia, spiega a un gruppo di cittadini i passi base della polka chinata, per tenere in vita una tradizione che rischia di estinguersi, mentre un gruppo di indigene azdore – attiviste impegnate in pratiche trasgressive e catartiche – invita a visitare un lugubre ma poetico tempio dedicato a Eva Britt Niemi, nonna dell'artista svedese Markus Öhrn e simbolo di una femminilità agguerrita.



Altrove, si può interagire con l'installazione Guilty Landscapes dell'artista olandese Dries Verhoeven: dieci minuti di confronto con una giovane lavoratrice asiatica in un'assordante fabbrica, un dialogo muto e illusorio, fatto di sguardi e contatti impossibili, una pausa di ritrovata umanità nel contesto squallido e alienante del mondo globalizzato. E quando il peso della realtà diventa insostenibile ci si può concedere una pausa rigenerante in una vasca di deprivazione sensoriale, galleggiando al buio in una sorta di liquido amniotico, una “forma di resistenza improduttiva” che, come promesso dagli organizzatori del collettivo Macao di Milano, “può cambiare la vita”.