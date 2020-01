Santelli: in mio ufficio telecamera, chi parlerà con me sarà registrato Santelli è la prima presidente donna della Regione Calabria e del Sud. Ha ottenuto il 55,3% contro il 30,1% del suo principale sfidante, Pippo Callipo, candidato civico sostenuto da Pd e centrosinistra

Elezioni regionali, in Calabria trionfa Jole Santelli

«Nella mia stanza alla Cittadella, sede degli uffici regionali, e nella mia

auto installerò una telecamera e un sistema di videoregistrazione». Lo ha detto, in conferenza stampa, Jole Santelli, neo eletta presidente della Regione Calabria. Con un’uscita all’insegna del massimo di trasparenza. «Chi parlerà con me - ha aggiunto - dovrà sapere che verrà registrato».

Santelli eletta presidente Calabria

Santelli è la prima presidente donna della Regione Calabria e del Sud. Quando è terminato lo scrutinio delle 2.420 sezioni, ha ottenuto il 55,3% contro il 30,14% del suo principale sfidante, Pippo Callipo, candidato civico sostenuto da Pd e centrosinistra. Il candidato civico M5S Francesco Aiello ha preso il 7,3% e il candidato civico Carlo Tansi il 7,2%.

«In burocrazia Regione chi sbaglia a casa»

«Nella burocrazia chi sbaglia va a casa. Non è una minaccia ma una

promessa» ha detto Santelli in riferimento alla necessità di

incidere sulla burocrazia regionale. «Non devono esistere - ha aggiunto la neo governatrice - blocchi di potere e i mandarini devono andare a casa»

Coordinatrice di Forza Italia in Calabria da cinque anni

Da cinque anni, su nomina diretta di Berlusconi, Santelli è coordinatrice di Forza Italia in Calabria. Dal 28 giugno 2016, fino alle dimissioni del 9 dicembre scorso quando si è iniziato a parlare della sua candidatura alla guida della Regione, è stata vicesindaco e assessore alla cultura al comune di Cosenza affiancando il sindaco Mario Occhiuto, la cui candidatura è stata bloccata per un veto posto dalla Lega. Eletta per la prima volta nel 2001,deputata da cinque legislature, attualmente riveste l'incarico di vice presidente della Commissione parlamentare antimafia.

