Santoni investe nel lusso 4.0 e conquista i mercati esteri L’azienda marchigiana da 81 milioni di ricavi, che esporta il 90% del fatturato, ha finanziato con dieci milioni di euro persone e strutture per creare una forma di industria 4.0 tarata sulle necessità del lusso di Giulia Crivelli

3' di lettura

«Tutto nacque dalla passione per le calzature artigianali di mio padre. Unita a coraggio imprenditoriale e visione. Erano gli anni 70: la nostra regione, l’Italia, il mondo e l’industria della moda e del lusso erano molto diversi da oggi. La velocità dei cambiamenti, a ogni livello, aumenterà ancora: l’unico modo per restare competitivi è non mettere mai in discussione la qualità del prodotto e l’aspirazione alla calzatura perfetta. Ma su ogni altro fronte bisogna essere pronti a cambiare e a investire culturalmente, oltre che economicamente, nel futuro».

Giuseppe Santoni non è ancora rientrato in azienda, a Corridonia, provincia di Macerata. Non si può neanche dire però che sia in vacanza. In agosto i ritmi di lavoro rallentano e c’è più tempo per la famiglia, ma è come se Santoni applicasse a se stesso, prima ancora che alle persone che lavorano con lui, i principi dello smart working. In agosto, oltre a fare alcune brevi trasferte di lavoro, ha colto l’occasione per affinare le strategie dei prossimi mesi e anni.

A partire dalla consapevolezza che il distretto calzaturiero delle Marche – il più grande in Italia per numero di aziende e addetti – è in sofferenza. «Sono nato e cresciuto qui e ho iniziato a lavorare in azienda con mio padre Andrea quando avevo 19 anni – racconta –. Conosco personalmente la maggior parte degli imprenditori della zona e tante persone che lavorano per loro. Non è un periodo facile per chi, come molte imprese del distretto, è posizionato nella fascia media o persino medio-alta, ma senza avere la forza di un brand: è su questo, oltre che sull’alto di gamma – sottolinea Giuseppe Santoni – che mio padre e poi io abbiamo investito da molti anni. Il brand però deve avere un prodotto fortissimo da trainare al successo. Nelle calzature non è concesso fingere: la moda può giocare un ruolo per una stagione, forse due, ma se chi porta le scarpe, uomo o donna, non le sente comode o parte del suo stile, non c’è investimento in marketing e comunicazione che tenga».

Diventano così due le basi da cui in Santoni non si può prescindere: la prima, è bene ripeterlo, è l’eccellenza del prodotto, da sempre artigianale (entry price medi di 400-500 euro, che arrivano a raddoppiare e oltre con il su misura), con scuole di formazione interne per il passaggio del know how. La seconda è la costruzione del brand, con investimenti in monomarca (a Milano è in corso di ristrutturazione quello di via Monte Napoleone), presentazioni in location suggestive durante le settimane della moda e collaborazioni con stilisti, fotografi, architetti.

Poi però c’è un terzo elemento, quello che oggi forse più assorbe le energie progettuali di Giuseppe Santoni: «La tecnologia ha cambiato il modo in cui comunichiamo e lavoriamo, ma anche la vita e l’organizzazione delle fabbriche. Nel nostro settore esistevano e in molti casi esistono ancora le manovie, non poi così diverse da piccole catene di montaggio. Grazie a studi, analisi e brevetti interni, collaborazioni con scuole tecniche, aziende specializzate in macchinari e università, siamo riuscite a trasformarle in qualcosa di diverso – racconta Santoni –. Quasi dieci milioni di investimenti in persone (in azienda abbiamo 15 ingegneri) e strutture, per arrivare a quella che chiamo lean manifacturing alla marchigiana. È una forma di industria 4.0 ante litteram. Anzi, di lusso 4.0».