Santoni: «La nostra eleganza ora è più rilassata. E la porteremo anche in Cina»

La pandemia ha cambiato il vostro approccio ai social e alla comunicazione B2C attraverso i social?

Credo molto nella comunicazione social e da tempo abbiamo instaurato con gli utenti che ci seguono un approccio diretto, basando la nostra strategia su uno storytelling autentico che racconti l'unicità delle nostre creazioni. Stiamo trasportando il pubblico direttamente all'interno del nostro universo di valori, quali la cultura del fare artigianale, l'instancabile ricerca della Bellezza ed il nostro patrimonio legato indissolubilmente alla famiglia e al territorio, le Marche.



Quanto ha aiutato l'e-commerce? Eravate pronti o avete aumentato gli investimenti e/o internalizzato piattaforme e logistica?

Abbiamo lavorato molto sul potenziamento dei nostri canali digitali. Avevamo già una presenza importante online e durante la pandemia abbiamo potenziato ulteriormente l'e-commerce, implementandolo anche in Asia, geolocalizzando la nostra piattaforma in America, da sempre mercato chiave per Santoni, ed ampliando l'offerta del catalogo virtuale. Il consumatore odierno non distingue più tra online e offline e interagisce con il brand attraverso touchpoints diversi, aspettandosi di vivere ogni volta la medesima brand experience in tempo reale. Per questo abbiamo attivato il progetto omnicanale che mette al centro di tutto la Customer Experience. È un progetto che richiede una profonda trasformazione di tutta l'azienda e che quindi ha tutto il mio commitment per far sì che l'evoluzione avvenga in modo completo e coerente. Il processo di digitalizzazione sarà inoltre esteso anche ai prodotti, che dalla prossima stagione saranno dotati di un chip NFC che permetterà al consumatore di interagire con l'azienda ed accedere a contenuti esclusivi.

Il modello “Nodi”

Quanto ha pesato l'impossibilità di incontri B2B in presenza, come in fiere, congressi, in showroom? La versione virtuale di questa modalità di presentazione delle collezioni può essere sufficiente?

Per poter presentare al meglio le nuove collezioni ai clienti che non posso spostarsi, ci siamo attrezzati con uno showroom virtuale, accolto con grande entusiasmo dai nostri buyers che possono così godere anche di contenuti digitali esclusivi, come poter vedere le calzature con la tecnologia 3D. Certamente questi strumenti sono di grande supporto alla vendita, ma ritengo che nulla possa essere paragonato al toccare con mano un prodotto unico, artigianale e ricco di savoir-faire in ogni suo dettaglio come il nostro. Un marchio di lusso come Santoni ha bisogno di tornare alle modalità classiche di incontri B2B in presenza nel prossimo futuro.

Il 2020 è alle spalle. Quale è stata la perdita di fatturato (e/o di redditività)

Nonostante il 2020 sia stato il primo anno di segno negativo, con una perdita di circa il 25% sul 2019, ci riteniamo soddisfatti perché non abbiamo perso clienti ma volumi, a causa della mancanza di occasioni di utilizzo.

E quali conseguenze sul fronte dell'export, sia in termini quantitativi sia dei cambiamenti tra mercati esteri?

Essendo l'85% del nostro fatturato fatto con l'export, abbiamo risentito negativamente in alcuni mercati. Sicuramente l'America, da sempre nostro business chiave, ha avuto una battuta d'arresto piuttosto decisa, ma in modo altrettanto deciso è ripartita, lo stiamo vedendo già da diverse settimane. Oggi l'export verso l'Europa occidentale, in particolare la Germania, verso l'Est Europa e Medio Oriente sta migliorando riprendendo i ritmi pre-Covid.