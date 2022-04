Santos, da regno di Pelè e Neymar a crocevia mondiale del traffico di droga

Il porto di Santos – il 46esimo più trafficato al mondo – è dunque il perno per il commercio globale di cocaina ed è il regno incontrastato del Primeiro comando da capital, che da lì supervisiona una grande percentuale del traffico di droga dalle zone di produzione in Colombia, Paraguay, Perù e Bolivia, per rifornire i mercati nazionali e internazionali. La droga transita attraverso vari Stati brasiliani come Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Amazonas, prima di finire sulle strade delle principali città brasiliane o essere spedita all'estero.

Secondo le stime diffuse dal Centro di ricerca e analisi sul crimine organizzato Insightcrime, Primeiro comando da capital traffica fuori dai confini patri, principalmente attraverso il porto di Santos, circa 40 tonnellate di cocaina all'anno per un valore che al dettaglio sfiora i 14 miliardi di euro.

Così va il mondo che ha sempre ricordato Santos non per il suo porto ma per Edson Arantes do Nascimento – per tutti “Pelè, il re del calcio – e, più di recente per Neymar Jr che qui ha iniziato a giocare per la squadra locale.

Gli 11mila affiliati del Primeiro Comando da Capital

Oggi il mondo intero – che lo voglia o no – ha invece a che fare con il Primeiro Comando da Capital di San Paolo, celebrato anche in canzoni e raccontato in film, che può contare su oltre 11mila affiliati.

Il gruppo si è formato sulla scia del massacro dell'ottobre 1992 nella prigione di Carandiru di San Paolo, una delle più dure di tutta l’America del Sud, in cui le forze di sicurezza brasiliane uccisero 111 prigionieri in seguito a una rivolta scatenata dalla mancata assistenza sanitaria. Nel carcere – che contava settemila detenuti – c’era un solo medico.