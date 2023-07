Sanzioni e autovelox, arriva l’osservatorio sulle multe: verifiche su un business da 3 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva l’osservatorio nazionale sulle sanzioni da Codice della strada, istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto Pa bis depositato in commissione Affari costituzionali della Camera. L’osservatorio, si legge nell’emendamento, «sovraintende alla trasparenza e all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative e all’uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità, verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori e può avviare indagini conoscitive». La presidenza spetta per 5 anni (rinnovabili) ad un esperto. Il funzionamento del nuovo organo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Dalle multe business di 3 miliardi

Le aspettative diffuse sono di un argine a multa selvaggia, fenomeno che ogni anno frutta ai comuni fino a 3 miliardi di euro: è questa la stima sull’incasso per le sanzioni agli automobilisti che, una volta attivato, l’osservatorio dovrebbe essere costantemente all’esame del Mit. Si tratta di multe che fioccano anche grazie agli autovelox . E che il ministro Matteo Salvini vuole limitare.

Multe usate per fare cassa

Si tratta comunque di una cifra monstre che i primi cittadini mettono ogni anno a bilancio per risanare i conti magari non floridi ma che non vengono impegnate, o lo sono in minima parte, per interventi che aumentino la sicurezza stradale. Si tratta di una cifra che inoltre, in alcuni casi, non può essere riscossa (si pensi alle auto a noleggio) e rimane come passività in bilancio generando squilibri futuri. Per far luce su una situazione che i consumatori definiscono una “giungla” è in arrivo appunto un osservatorio. Attualmente il progetto è contenuto in un emendamento al decreto Pa all’esame della commissione Affari costituzionali della Camera. Emendamento che però è del relatore e quindi sarà quasi certamente approvato.

I poteri del nuovo organismo

Plaudono le associazioni dei consumatori ma puntualizzano: bisogna vedere quali poteri avrà questo organismo. I dettagli sono ancora scarsi ma l’emendamento spiega che l’osservatorio, istituito al Mit, «sovraintende alla trasparenza e all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative e all’uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità, verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori e può avviare indagini conoscitive». Il punto è se e come eventualmente potrà intervenire verso un comune inadempiente.

Il plauso e le riserve dei consumatori

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi ricorda tra l’altro che «solo gli autovelox dei principali 20 comuni hanno garantito incassi per circa 76 milioni di euro» e che «tali apparecchi garantiscono anche a piccoli comuni con pochi abitanti proventi per milioni di euro». «L’istituzione di un osservatorio dice il presidente di Assoutenti Furio Truzzi - aiuterebbe a capire non solo come gli enti locali usano i proventi delle sanzioni, ma anche se le multe sono usate dai comuni per aumentare la sicurezza stradale oppure, come temiamo, allo scopo di fare cassa». Bene l’osservatorio ma «se a conclusione delle sue indagine conoscitive, avrà una possibilità concreta di intervento», dice Massimiliano Dona presidente di Unc.