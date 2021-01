Sanzioni extra territoriali, la Cina fa scattare le prime contromisure

«Questi provvedimenti “blocking statute” servono a svuotare di efficacia le sanzioni (o limitazioni commerciali o simili) imposte da un Paese nei confronti di un altro - dice da Shanghai Claudio D’Agostino, Of Counsel di DLA Piper. Lo fanno in primo luogo vietando ai propri soggetti di rispettarle (rendendole quindi inefficaci sul proprio territorio) ed allo stesso tempo imponendo il risarcimento del danno eventualmente causato a un proprio soggetto da parte di soggetti di Paesi terzi che ottemperassero alle sanzioni».

I soggetti dei Paesi terzi, in sintesi, si trovano a dover scegliere tra subire le sanzioni del primo Stato (per non aver applicato la normativa extra territoriale prevista da questo) o il risarcimento imposto dal secondo Stato (per averla applicata). Insomma, tra l’incudine e il martello.

La Cina non è certo la prima ad adottare simili misure - l’Unione Europea ha adottato un suo “blocking statute” nei confronti di provvedimenti degli Stati Uniti, già dal 1996.

La normativa europea e quella cinese sono strutturate sostanzialmente nello stesso modo. «Una differenza importante - aggiunge D’Agostino - sta però nel fatto che la normativa europea prevede l’identificazione volta per volta della normativa straniera “ripudiata” mentre quella cinese è generale, vale per qualsiasi normativa estera di portata extraterritoriale, in pratica poi riservandosi di decidere quando applicarla effettivamente».