Sanzioni a Hong Kong e app al bando Trump alza il tiro contro la Cina

Tencent perde 35 miliardi di valore in un giorno

Nel decreto presidenziale viene bandita anche WeChat, una app di messaggistica e di video chiamate simile a WhatsApp ma cinese, di proprietà della conglomerata Tencent. WeChat ha oltre 1 miliardo di utenti attivi nel mondo. Negli Stati Uniti ha 5 milioni di utenti, ed è molto usata dai cinesi-americani per comunicare con i parenti in Cina. Il divieto di Trump avrà un impatto nelle vite personali di miliardi di persone. Le azioni Tencent, la holding cinese di internet che possiede WeChat, hanno avuto un crollo sui mercati finanziari cinesi: in un giorno di contrattazioni il gigante di internet cinese ha visto volatilizzati 34,6 miliardi di dollari di capitalizzazione di borsa.

Via le società cinesi da Wall Street

L'ordine esecutivo di Trump è stato emesso rifacendosi all'International Emergency Economic Powers Act: legge sul commercio internazionale del 1977 voluta da Jimmy Carter in risposta alla crisi degli ostaggi americani in Iran, che concede all'amministrazione il potere di impedire alle aziende o ai cittadini statunitensi di commerciare o condurre transazioni finanziarie con le parti sanzionate. Come richiesto dal presidente Trump a giugno, l'amministrazione americana ha anche emesso delle raccomandazioni, entro il termine stabilito dei 60 giorni, per forzare le società cinesi quotate a Wall Street che non rispettano determinati requisiti contabili americani al delisting obbligato dalla borsa americana a partire dal primo gennaio 2022.

La proposta è stata annunciata da un gruppo di lavoro in cui siedono il segretario al Tesoro Steve Mnuchin e il chairman della Sec Jay Clayton. Una volta presentata formalmente dovranno essere raccolti i commenti pubblici, una fase che dura di solito un paio di mesi: è molto improbabile che l'iniziativa possa approdare a un provvedimento prima delle prossime elezioni di novembre.

La dura reazione di TikTok

Dura la reazione di TikTok alla decisione americana: «Siamo sconcertati dal recente ordine esecutivo del governo degli Stati Uniti nei nostri confronti, emesso senza seguire alcuna regolare procedura. Per quasi un anno abbiamo tentato in buona fede di relazionarci con il Governo degli Stati Uniti per concordare una soluzione costruttiva alle preoccupazioni espresse. Ci siamo invece dovuti confrontare con un'amministrazione che non ha considerato i fatti, ha dettato i termini di un accordo senza attenersi alle normali procedure legali e ha tentato di intromettersi nelle trattative tra due aziende private. Il testo dell'ordine presidenziale evidenzia come la decisione si sia basata su “report” che non vengono nominati né citati, su timori non circostanziati che l'app potrebbe essere utilizzata per campagne di disinformazione e su preoccupazioni relative alla raccolta dati».

La Cina ufficialmente ha reagito con cautela. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha difeso le aziende cinesi e ha detto che gli Usa «stanno usando la sicurezza nazionale come scusa per penalizzare i business non americani». Poche ore prima della decisione di Trump contro le due app cinesi, il ministro degli Esteri Wang Yi aveva teso un ramoscello di ulivo verso Washington dicendo che «La Cina non vuole scatenare una nuova guerra fredda. Ma i rapporti con gli Stati Uniti - ha ammesso il ministro - non sono mai stati così tesi».