Sanzioni inflitte da Stati esteri, la Cina vara la legge del taglione

Varata in seconda lettura dallo Standing committee del National People’s Congress, a tamburo battente, in perfetto timing con un G7 non certo favorevole alla Cina, la nuova legge controbatte punto su punto alle misure restrittive adottate da Paesi stranieri nei confronti di cittadini e aziende cinesi in violazione della legge internazionale o dei i principi di base delle relazioni internazionali e che interferiscono negli affari interni della Repubblica popolare cinese. Controsanzioni che spaziano dalla revoca del visto al sequestro dei beni, alla deportazione per gli stranieri, le aziende e i funzionari stranieri collegati a decisioni di vertici aziendali e politico-istituzionali contrari agli interessi cinesi.

A chi si applica la nuova legge anti-sanzioni

La valenza effettiva di questa mossa di Pechino è ampia, anche se dovrà essere valutata in concreto, alla luce delle complesse relazioni internazionali che la Cina vanta. I media cinesi, come in questo video di Cgtn, tendono a sottolineare la chiave difensiva di questa legge e a sottolineare che simili meccanismi esistono anche negli Usa, in Russia, nell’Unione europea.

Obiettivo della legge - alla quale manca solo la promulgazione - è quello di preservare la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo e proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini e delle organizzazioni della Cina.

Premessa: la Repubblica popolare cinese aderisce a una politica estera pacifica, indipendente e autogovernativa e aderente ai cinque principi di rispetto reciproco della sovranità e dell’integrità territoriale, non aggressione, non ingerenza negli affari interni, uguaglianza e mutuo vantaggio e coesistenza pacifica; preservare l’ordine internazionale che si basa sul diritto internazionale con le Nazioni Unite al centro, sviluppando una cooperazione pacifica con tutte le nazioni del mondo e promuovendo la costruzione di una comunità condivisa del destino umano.

Tuttavia, la Repubblica popolare cinese si oppone all’egemonia e alla politica di potere e si oppone all’ingerenza di qualsiasi paese negli affari interni della Cina con qualsiasi mezzo e con qualsiasi pretesto.