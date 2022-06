Sanzioni pesanti ma inefficaci, il dilemma che arriva dall’Ucraina

La tentazione di bloccare completamente noi, a questo punto, l’afflusso di gas russo si rafforza, perché così l’avversario non si gioverebbe più significativamente del rialzo dei prezzi energetici, dato che un’interruzione completa delle sue forniture all’Ue sarebbe solo in parte sostituibile, in ragione dei “sunk costs” cioè di reti distributive che nel breve periodo rendono impossibile reindirizzare del tutto in altre direzioni l’offerta del gas russo. Parimenti, però, in caso di sanzione completa su tale materia prima, la domanda europea non riuscirebbe a venire del tutto soddisfatta con fonti alternative, sicché rimarrebbe in parte razionata nelle quantità (in Italia almeno del 20%), mentre nella percentuale approvvigionata di gas o di suoi sostituti da fornitori non russi l’Ue subirebbe costi molto superiori, alimentando la già alta inflazione, in presenza di maggiori strozzature

e interruzioni nelle catene del valore.

Questo deprimerebbe ulteriormente il benessere delle popolazioni europee e russe, già colpite dalla guerra in corso: nelle stime fornite in questa tarda primavera dai più accreditati previsori internazionali, l’impatto consisterebbe in un ulteriore decremento del Pil nel 2022 nell’ordine di 2-3 punti nell’Ue (altrettanto in Italia), portandolo al ristagno, con tassi di variazione annua europei oscillanti fra -0,4 - secondo l’Ocse - e +0,2 - secondo la Commissione Europea - (in Italia oscillanti fra -0,5 secondo la Banca d’Italia e +0,6 secondo il Def); il Pil della Federazione Russa verrebbe ulteriormente decurtato di 4 punti nel 2022, segnando secondo il FMI una decrescita del -12,5%.

Pertanto l’interruzione completa degli approvvigionamenti di gas russo comporterebbe per entrambe le controparti danni economici gravi ma sopportabili nel breve termine.

Se gli esperti come Nicolas Mulder (autore del recente volume su tutte le sanzioni comminate nel mondo a partire dalla I Guerra Mondiale, The Economic Weapon) sollevano dubbi circa l’opportunità per l’Ue di interrompere del tutto i nostri acquisti di gas russo, è perché l’efficacia delle sanzioni non si misura sul malessere da esse imposto sull’avversario (eventualmente al netto di quello autoinflittoci o provocato dalle loro ritorsioni), bensì sulla loro attitudine ad avvicinarci alla pace.

In un’intervista a «Le Monde» dell’8 aprile scorso, ha giustamente sottolineato che «se si considera che i danni economici sono un indicatore di successo delle restrizioni, allora l’obiettivo con la Federazione Russa è raggiunto, ma se lo scopo è stabilire la pace e la sicurezza sul continente europeo ne siamo ben lontani».