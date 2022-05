Sanzioni sul petrolio russo, l’Ue discute su una esenzione per gli arrivi via oleodotto

Ascolta la versione audio dell'articolo

BRUXELLES – I Ventisette stanno valutando un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che prevede un embargo contro il petrolio russo limitato al trasporto via mare. Ci sarebbe invece una deroga per il greggio che proviene via gli oleodotti, in modo da venire incontro ad alcuni paesi dipendenti dalle fonti fossili russe, in particolare l’Ungheria. La speranza è che il pacchetto possa sbloccarsi la settimana entrante, segnata lunedì e martedì da un vertice europeo qui a Bruxelles.

Secondo le informazioni fatte circolare domenica 29 maggio, la proposta ora sul tavolo dei Ventisette prevede una distinzione tra un divieto totale delle importazioni russe via mare, in vigore entro la fine dell'anno, e un'esenzione temporanea per il petrolio proveniente dall'oleodotto Druzhba. Il Consiglio europeo verrà informato brevemente nella giornata di lunedì 30 maggio, e un accordo potrebbe giungere successivamente.

Un funzionario europeo ha spiegato che due terzi del petrolio russo giunge in Europa via mare: «Stiamo quindi parlando di un ammontare piuttosto consistente». Il vertice di lunedì 30 e martedì 31 sarà «utile» per trovare un compromesso, ha aggiunto.

Ungheria ancora non del tutto convinta

Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles questa sera, la soluzione presentata dalla presidenza francese dell’Unione non convincerebbe ancora del tutto l’Ungheria, il paese che finora ha rumoreggiato di più contro l’embargo al petrolio russo.

Nei fatti, Budapest vorrebbe anche assicurazioni per rispondere a eventuali interruzioni dei flussi petroliferi. Altri paesi, come la Repubblica Ceca o la Slovacchia, sono anch’essi preoccupati dall’interrompere le forniture di petrolio russo, perché non hanno accesso al mare. Mosca ha esportato verso l’Europa 720mila barili al giorno di greggio attraverso il suo principale oleodotto nella regione; a fronte di volumi via mare di 1,57 milioni di barili al giorno provenienti dai porti sul Baltico e sul Mar Nero.