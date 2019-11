Come cambia il decreto fiscale: sanzioni sul Pos verso il taglio La maggioranza studia come ridurre le sanzioni per chi nega l’utilizzo del Pos e come far slittare a luglio le penalità per eserventi e commercianti che non consentiranno ai contribuenti alla lotteria degli scontrini. Sul tavolo anche il taglio alla sanzione da mille euro per ogni delega di pagamento non inviata in caso di controlli sulle compensazioni indebite di Marco Mobili

I pagamenti elettronici

Ridurre le sanzioni per chi nega l’utilizzo dei Pos, far slittare a luglio quelle per gli esercenti che non consentiranno ai contribuenti di partecipare alla lotteria dello scontrino e un taglio alla sanzione da mille euro per ogni delega di pagamento non inviata in caso di controlli sulle compensazioni indebite.

C’è poi l’Iva agevolata per l’igiene intima femminile, ancora in cerca di copertura e dove tra le ipotesi circolate spiccano la rimodulazione verso l’alto dell’Iva applicata ai confetti o alle patatine fritte (oggi scontano l’aliquota ultraridotta del 4%). Coperture permettendo, l’orientamento della maggioranza sarebbe comunque quello di dare il via libera solo all’emendamento che riduce l’Iva al 10% sui prodotti di igiene riciclabili.

Il nodo degli appalti

I nodi maggiori sono, però, ancora sulle ritenute negli appalti. L’obiettivo resta quello, avanzato soprattutto dal Pd, di semplificare la procedura con una comunicazione preventiva alle Entrate, e ridurre l’ambito di applicazione prevedendo delle soglie agli appalti e ai servizi sotto la quale le nuove misure sulle ritenute non si applicano (ad esempio i condomini per servizi di pulizia delle scale e per quelli di giardinaggio). In sostanza la nuova norma che dovrebbe uscire dalla riscrittura degli emendamenti finirà per mettere nel mirino della stretta antievasione soprattutto la somministrazione di manodopera.

La riscrittura delle regole sui Pir

La riscrittura delle norme sui Piani individuali di risparmio (Pir), invece, passerà tra un confronto diretto tra Mise e Mef per rivedere i vincoli introdotti nel 2019 dal passato Governo.

Le manette agli evasori

Mentre sui reati tributari la partita è, tutta o quasi, in mano alla Giustizia che ieri sera ha presentato le sue ipotesi di modifica con un aumento delle pene solo per le frodi e l’applicazione della «231» sulla responsabilità delle imprese solo per i reati più gravi. Ma, come precisato dalla relatrice al Dl e presidente della commissione Finanze, Carla Ruocco (M5S), «rivedere le sanzioni sugli omessi versamenti non può prescindere da un’attenta analisi su come si inquadrano gli omessi versamenti: non tutti derivano da contribuenti in difficoltà».