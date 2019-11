Sanzioni ridotte in base ai tempi

La correzione può avvenire anche dopo il 2 dicembre, fruendo delle regole sul ravvedimento operoso. Il livello di sconto sulle sanzioni varia in base alla tempistiche. La riduzione è pari a: 1/10 e 1/9 del minimo, se si paga il tributo o l’acconto entro 30 o 90 giorni dal termine di versamento, a partire dalla scadenza della dichiarazione (in mancanza, dalla commissione dell'errore); 1/8 del minimo per la regolarizzare entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione (se non prevista, entro un anno dall’errore); 1/7 per regolarizzare entro il secondo anno successivo; 1/6 oltre tale termine; 1/5, infine, per regolarizzare le violazioni contestate anche dopo accessi, verifiche o altre attività amministrative.