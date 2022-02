Sanzioni alla Russia, l’Europa insiste: congelati gli asset di Putin e Lavrov

Vi è consenso per sostenere che le sanzioni peseranno sull’economia russa, magari non con effetti immediati, ma a lungo andare. I Ventisette hanno deciso per ora di non escludere la Russia dal circuito interbancario Swift. C’è chi ha notato che la scelta potrebbe penalizzare coloro che per esempio acquistano gas da Mosca; altri si sono chiesti se non valesse la pena tenere munizioni da parte per rispondere a eventuali contro-sanzioni russe.

Swift sul tavolo dei 27

Il 25 febbraio a Parigi, il ministro Le Maire ha assicurato che «Swift è sul tavolo», confermando che alcuni Paesi sono restii a escludere la Russia dalla rete interbancaria, ma ha sottolineato che «la Francia non è tra questi». Ha anche lasciato intendere che dopo una attenta valutazione una decisione positiva potrebbe essere presa. Lo stesso ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha detto che «tutte le opzioni sono sul tavolo»; e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha assicurato che «non c’è alcun veto italiano».

Era corsa voce che l’Italia volesse ostacolare questa specifica sanzione. La presa di posizione del ministro Di Maio è giunta dopo che durante la giornata l’ambasciatore ucraino a Roma aveva chiesto al governo Draghi di esprimersi chiaramente sulla possibilità di bloccare l’accesso della Russia a Swift. Nel frattempo, anche Palazzo Chigi aveva assicurato: «Non vi è alcuna richiesta di eccezione sulle sanzioni da parte dell’Italia. La posizione italiana è allineata a quella dell’Unione europea».

Sempre a questo riguardo il ministro dell’Economia Daniele Franco ha precisato a Parigi che «la preoccupazione riguarda la possibilità di continuare a pagare il gas naturale russo». È una preoccupazione, ha detto il ministro, che concerne l’Italia e altri Paesi. «Non vi è nessuna divergenza d’opinione. Dobbiamo solo stare attenti» a non bloccare con eventuali sanzioni i pagamenti e quindi le forniture di gas russo.

Quanto a ulteriori sanzioni, preannunciate anche dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, i ministri delle Finanze ministri delle Finanze hanno affermato sempre il 25 febbraio: «Attueremo immediatamente queste sanzioni finanziarie ed economiche. Queste sanzioni dureranno per tutto il tempo necessario e saranno integrate da ulteriori decisioni». Il tentativo è di mantenere la pressione sulla Russia perché interrompa le operazioni militari in Ucraina e torni al tavolo delle trattative con Kiev.