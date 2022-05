Sanzioni Ue, slitta ancora l’accordo sull’embargo al petrolio russo

Ascolta la versione audio dell'articolo

BRUXELLES - Continua a rivelarsi incredibilmente difficile la messa punto di un sesto pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, sulla scia dell'invasione dell'Ucraina. La quarta riunione in pochi giorni dei rappresentanti diplomatici dei Ventisette è terminata senza esiti domenica 8 maggio. I negoziati proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di stemperare l’impatto dell'embargo petrolifero su alcuni paesi dell'Est Europa, particolarmente dipendenti dal greggio russo.

I contatti proseguono

«Dobbiamo ancora finalizzare, in uno spirito di solidarietà, le garanzie necessarie di approvvigionamento dei paesi membri in una situazione molto particolare, poiché dipendono da un oleodotto proveniente dalla Russia», hanno spiegato la presidenza francese dell'Unione europea e la Commissione europea. «Proseguiranno contatti a tutti i livelli all'inizio della settimana con l'obiettivo di raggiungere un accordo il più velocemente possibile su un sesto pacchetto di sanzioni».

Il pacchetto presentato a inizio settimana dalla Commissione europea prevede numerose misure, quasi tutte accettabili per gli Stati membri, salvo in particolare l'embargo contro il petrolio russo. Alcuni paesi dipendenti dal greggio proveniente dalla Russia – come l'Ungheria, la Slovacchia o la Repubblica Ceca, hanno chiesto una moratoria e possibili compensazioni. Secondo le informazioni circolate qui a Bruxelles, i Ventisette stanno quindi discutendo anche di «riconversione infrastrutturale».

Diplomatici bruxellesi insistono per definire tecniche le difficoltà nelle trattative: «Il Consiglio è unito sulla necessità di adottare il sesto pacchetto di sanzioni», spiega un diplomatico. «Non vi sono divisioni tra gli Stati membri, solo questioni tecniche legate alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla riconversione industriale».

Ipotesi moratoria per i paesi più dipendenti fino al 2024

Sul tavolo c'è l'ipotesi di una moratoria dell'embargo fino al 2024 per i paesi più dipendenti dal petrolio russo.È vero che finora l'Ungheria si è dimostrata particolarmente unita al resto dei paesi europei nel sanzionare la Russia, nonostante il rapporto politico che lega il premier ungherese Viktor Orbán al presidente russo Vladimir Putin. Al tempo stesso, come non ricordare che l'Ungheria si è rivelata negli ultimi mesi ostica nella ricerca di compromessi a Ventisette?