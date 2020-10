Sap crolla dopo taglio stime fatturato 2020, previsto calo domanda Il gruppo dei software è arrivato a perdere anche il 21% circa alla Borsa di Francoforte e segna il ribasso intraday maggiore dal 1999 di Stefania Arcudi

Inizio settimana da dimenticare per Sap, che è arrivata a perdere anche il 21% circa alla Borsa di Francoforte e segna il ribasso intraday maggiore dal 1999. Sul titolo della multinazionale europea per la produzione di software gestionali pesa il taglio delle stime sul fatturato dell'intero anno (ora tra 27,2 e 27,8 miliardi di euro, contro il range tra 27,8 e 28,5 miliardi precedente). Il gruppo prevede inoltre che una nuova ondata di lockdown e misure restrittive in risposta alla seconda ondata di contagi da coronavirus penalizzerà la domanda fino alla prima metà del 2021.

L'amministratore delegato di Sap Christian Klein ha fatto sapere che la pandemia farà slittare in avanti di uno o due anni il raggiungimento degli obiettivi sul fatturato generato dal cloud, sulle vendite complessive e sull'utile operativo. La società, grazie all'accelerazione della transizione cloud, prevede una crescita limitata e un miglioramento dei margini nel 2021 e 2022. «L'outlook precedente prevedeva una riapertura delle economia e un allentamento delle misure restrittive, con un graduale miglioramento della domanda nel terzo e quarto trimestre. Invece, i lockdown sono stati reintrodotti in alcune regioni e la ripresa della domanda è stata più debole del previsto», si legge in una nota.

