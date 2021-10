Sap Now, le nuove performance d’impresa più digitali e sostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

The Places to Rock Innovation, questa la tagline della nuova edizione di SAP NOW, che non a caso si terrà al Fabrique di Milano, spazio legato alla musica e ai concerti, e che nella sua veste online ospiterà migliaia di partecipanti tra imprenditori e manager delle più importanti aziende italiane.



Anche quest'anno SAP NOW, realizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, vede la partecipazione di oltre 50 Partner in una due giorni che prenderà il via il 27 ottobre e si chiuderà il 28 ottobre, in cui SAP, i partner e i clienti offriranno al pubblico una grande raccolta di storie di innovazione, raccontate attraverso numerosi “Digital Talk” in presenza e con collegamenti in diretta presso “I Luoghi dell'Innovazione”, dove il digitale segna una svolta decisiva, non solo per l’impresa ma anche per il territorio.

«Attraverso discussioni live, contributi in diretta, storie e approfondimenti on demand sarà possibile conoscere sfide e opportunità per il business direttamente dalla voce degli innovatori», spiega il comunicato.

Tutti i contributi, dagli eventi in diretta streaming alle customer session e webinar fruibili in modalità on demand, saranno disponibili dal 27 ottobre sulla nuova piattaforma di SAP NOW.

Nell'edizione di quest'anno, «saranno approfonditi argomenti legati alla digitalizzazione end-to-end dei processi chiave, al valore dei business network e delle più innovative digital supply chain, fino alle più rivoluzionarie tecnologie che garantiscono nuovi modelli di business e nuovi approcci ai consumatori nel quadro di un'economia sostenibile e humancentrica» recita il comunicato.