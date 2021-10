Sap scatta, alza obiettivi 2021 grazie all'accelerazione del cloud

Ascolta la versione audio di questo articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sap brilla con uno dei maggiori rialzi tra i titoli-guida del DAX 40 della Borsa di Francoforte, dopo avere innalzato gli obiettivi per il 2021 sulla spinta del positivo andamento del terzo trimestre grazie all’accelerazione del cloud. Sap (Systeme Anwendungen Produkte) ha alzato le prospettive per l’esercizio «di riflesso alle solide prospettive commerciali, che si prevede continueranno ad accelerare la crescita del cloud», come spiega una nota. La società ora si attende un fatturato del cloud a tassi di cambio costanti tra 9,4 e 9,6 miliardi di euro, contro i 9,3-9,5 miliardi attesi in precedenza, con un aumento del 16-19% sull’anno. Nell’insieme il fatturato del cloud e del software a valute costanti dovrebbe raggiungere 23,8-24,2 miliardi di euro, contro la gamma precedente di 23,6-24 miliardi, in crescita del 2-4%. L’utile operativo dovrebbe essere stabile o in calo del 2% a 8,1-8,3 miliardi, il che rappresenta un miglioramento rispetto alle precedenti previsioni di un calo del 4%.

Loading...

Nel terzo trimestre, in base ai dati preliminari, Sap ha registrato un aumento dei ricavi cloud del 20% a 2,39 miliardi, con il principale prodotto cloud, l’S/4Hana, in crescita del 46% a 276 milioni, mentre il fatturato dalle licenze software è diminuito del 8% a 660 milioni. Nell’insieme i ricavi dei due settori sono saliti del 7% a 5,91 miliardi, mentre il fatturato dei servizi è calato del 6% a 930 milioni, in seguito alla cessione di Sap Digital Interconnect. Complessivamente il fatturato del gruppo è in aumento del 5% a 6,84 miliardi. L’utile operativo Ifrs è calato del 15% a 1,25 miliardi, con un margine in flessione di 4,3 punti percentuali al 18,2%, per effetto di un aumento delle retribuzioni basate sulle azioni e l’utile netto ammonta a 1,42 miliardi (-14%). Il portafoglio ordini per l’S/4Hana è in aumento del 60% a 1,28 miliardi e l’intero portafoglio per il cloud è in progresso del 24% a 8,17 miliardi.

«Constatiamo un’adozione record delle nostre applicazioni e della nostra piattaforma. Questo ha portato una forte accelerazione della crescita del nostro cloud», ha commentato il ceo Christian Klein, citato in un comunicato. A fine settembre il gruppo tedesco aveva oltre 101mila dipendenti. Gli analisti della Baader Bank e di Berenberg hanno confermato il loro ‘buy’ sul titolo così come Warburg Research considera Sap un’opportunità di acquisto.