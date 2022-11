Sapa produrrà in Polonia componenti per auto in compositi ecosostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo beneventano SAPA, fornitore di componenti per le principali case automobilistiche mondiali, implementerà la produzione dell’ultimo tipo di bio-componenti nello stabilimento di Sosnowiec, in Polonia. I nuovi componenti contribuiranno a ridurre il peso dei veicoli e quindi l’impatto ambientale dell’industria automobilistica. La produzione rientra nel progetto europeo Life Biobcompo, che coinvolge il Gruppo SAPA, FCA Italy e il Centro Ricerche Fiat (Gruppo Stellantis) e il Gruppo Sòphia.

La ricetta: biocompositi e fonti rinnovabili

l progetto europeo ha prodotto una tecnologia innovativa basata su nuove formulazioni di materiali biocompositi a base di plastica e di fibre di cellulosI biocompositi: materie prime per la produzione di componenti automobilistici, destinati alle auto del gruppo Stellantis, che consentiranno di ridurre il peso dei componenti. Questo, a sua volta, ridurrà il peso complessivo dell’auto e quindi ridurrà anche le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Più precisamente, le nuove tecnologie adottate consentono di ridurre il peso di un singolo componente fino all’8% rispetto alle plastiche comunemente utilizzate nella produzione attuale.

Sostegno della Ue con la misura Life17

SAPA si è anche avvantaggiata del know how del metodo One-Shot (il metodo brevettato più veloce e sostenibile al mondo per la produzione di componenti automobilistici). «Il progetto LifeBiobcompo mira a una significativa riduzione delle emissioni complessive di anidride carbonica – afferma Alfonso Molaro, ingegnere del dipartimento R&S di SAPA – Durante il progetto, realizzato con l’aiuto dello strumento finanziario comunitario LIFE17 per la mitigazione dei cambiamenti climatici, sono state sviluppate e ottimizzate formulazioni di biocompositi a bassa densità per sostituire i materiali tradizionalmente utilizzati nei componenti automobilistici. I componenti automobilistici prodotti con i nuovi biocompositi hanno superato tutti i test di qualificazione e saranno installati nelle auto del gruppo Stellantis. Un esempio è il cruscotto della Lancia Ypsilon, che sarà realizzato con un biocomposito termoplastico ad alte prestazioni termiche e meccaniche, composto da polipropilene rinforzato con il 20% in peso di fibra di cellulosa e il 10% in peso di fibra di vetro».

Gruppo da 1.700 dipendenti

SAPA, fondata nel 1974 da Angelo Affinita, è un gruppo industriale italiano specializzato nella produzione di componentistica all'avanguardia nell’industria automobilistica.Il Gruppo SAPA è un fornitore diretto per note case automobilistiche come Volkswagen, FCA, CNH, Iveco, VW, BMW, Ferrari, Aston Martin, Rolls Royce, Porsche, Audi, Skoda, Seat.Gestisce 10 stabilimenti in Italia, in Europa e Asia con 140 presse e impiega oltre 1.700 persone.L’azienda, che nel 2021 prevede un fatturato di circa 250 milioni, ogni anno produce oltre 61 milioni di pezzi per autoveicoli. La produzione comprende componenti degli interni vettura, esterni e vano motore. SAPA, da sempre orientata all’innovazione, investe il 4,5% del fatturato annuo in ricerca e sviluppo.