Sapere, verde, sport: così la Bocconi va al raddoppio con il nuovo campus

Dal prossimo anno accademico prende infatti il via il nuovo Bachelor of Science in Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence, laurea triennale in inglese che si propone di formare un nuovo tipo di laureato grazie ad un programma strutturato sui tre pilastri degli strumenti matematici, di modellizzazione (fisica ed economia) e computazionali.

«Abbiamo creato qualcosa di completamente diverso da ogni altro programma - spiega Verona - e fortemente sfidante: agli studenti che vogliano a loro volta distinguersi chiediamo indubbiamente di scalare una montagna, perché si tratta di un programma impegnativo. Ma una montagna che, una volta scalata, lascia una forza intellettuale unica».

Al via inoltre Bocconi for Innovation (B4i), nuova piattaforma che avrà il triplice ruolo di pre-acceleratore, acceleratore di imprese e luogo di sviluppo della corporate entrepreneurship, ossia dell'imprenditoria interna alle aziende, struttura che a regime ospiterà fino a 30 startup l'anno. La prima “call” è già aperta e si chiuderà il 6 gennaio 2020. Una volta selezionati i progetti riceveranno un sostegno economico di 30 mila euro e saranno ammessi gratuitamente a un percorso di accelerazione di quattro mesi. Piattaforma - spiega l’ateneo - che vuole favorire il giusto matching tra i saperi manageriali e di business della Bocconi e le competenze tecniche che giungono da partner come l'Istituto italiano di tecnologia (IIT), il Politecnico di Milano, l'Università degli studi di Milano, Citi Foundation ed HenkelX.

«Nonostante il ritardo - spiega Verona - l'Italia non è ferma, sta cercando di recuperare terreno in termini di capitali raccolti, numero di hub, incubatori ed eventi. E sicuramente Regione Lombardia e Milano rappresentano i fiori all'occhiello di quanto fatto sinora dal sistema paese soprattutto per quanto concerne il technology transfer. Alla luce delle nostre competenze, non solo nel campo della produzione di algoritmi ma soprattutto nella componente strategica, economica, finanziaria e commerciale, vogliamo fornire supporto alla guida nell'accelerazione delle startup e stimolo alla corporate entrepreneurship italiana».

