Sapori e tradizioni

Nella regione del Balaton non mancano i ristoranti insigniti dalle stelle o segnalati dalla Guida Michelin come il Noon di Balatonfüred, il Tihanyi Vinarius di Tihany e lo Zelna Borbár és Vinotéka a Balatonfüred. La cucina ungherese è tra le tre principali attrazioni del Paese e, oltre alla possibilità di gustare le pietanze tipiche (stufati di pollo, la paprika, il cavolo ripieno, le salsicce e la lo stufato di verdure), la stagione della vendemmia è anche ideale per scoprire la gastronomia attraverso le sue feste.

