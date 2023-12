Sapori, profumi e sfizi: dove risvegliarsi è sempre un piacere

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è chi trangugia un cappuccino con pettinata incorporata. Chi riflette sul senso della vita davanti a una pila di pancakes e pancetta. Chi sbocconcella un croissant in piedi, mentre contempla la vetrina di una gioielleria. Chi parla di capitalismo al bancone del bar. Chi non rinuncia mai a una tazza di latte con cereali. E chi, nel dubbio, ordina tutto in camera. Dimmi che colazione fai (a proposito: erano tutte scene di film, le avete riconosciute?) e ti dirò chi sei. Il pasto più importante della giornata – secondo il mantra preferito dai nutrizionisti – è uno dei rituali più amati (e riscoperti) dagli italiani. Un momento di massimo giubilo, soprattutto per quanto riguarda le colazioni in hotel. E a cui va dedicato il tempo necessario.

Tappe imperdibili da Roma a Milano

Quello che serve, ad esempio, al W Rome – il cinque stelle alle spalle di via Veneto a Roma – per riuscire ad assaggiare tutte le creazioni di Fabrizio Fiorani e del suo team: «Mi piace che sia un vero e proprio pasto – racconta il pastry chef – e che ci sia ampia scelta, soprattutto sugli sfogliati, proposti in formati più piccoli». Ecco allora croissant, veneziane e pain au chocolat. Ma anche maritozzi (realizzati con olio extravergine d’oliva aromatizzato alla vaniglia e panna con un pizzico di lime «per pulire la coscienza e il palato»). E poi crostate, torta di ricotta e visciole e biscotti a mo’ di spazzolini da denti con tubetto non di dentifricio ma di caramello salato. Il tutto servito in un cestino da picnic. «Sono il re del superfluo (in fondo non c’è niente di più indispensabile, diceva Wilde, ndr) e in un hotel serve catturare l’attenzione del cliente anche con l’ironia ed elementi insoliti ma riconoscibili». La colazione si può fare pure nell’adiacente corner Zucchero X Fabrizio Fiorani, con piccolo buffet, selezione à la carte e una granola da sballo (e senza glutine). Come a Roma gli esterni possono prenotare una colazione anche nel 10_11 (bar, giardino, ristorante) del nuovo luxury hotel Portrait Milano, curata dal pastry chef Cesare Murzilli: sulla tavola del dehors un trionfo di torte della tradizione italiana, dalla paradiso alla frangipane al pistacchio, caramello all’arancia e amarene. L’uovo? Si mangia alla milanese con spuma al taleggio e salsa allo zafferano.

In Abruzzo sosta a Castel di Sangro da Casadonna

Vale il viaggio la colazione (e non solo la cena del ristorante Reale, tre stelle Michelin) da Casadonna, l’hotel di Niko Romito a Castel di Sangro. Dopo un sonno rigenerante, ecco una ricchissima proposta con prodotti inediti in altri menu, frutto della ricerca dello chef sulle eccellenze locali e della sua attitudine a un’innovazione intelligente: dalla selezione di gelati al pandolce e salsa allo zabaione, dalla ferratella abruzzese (tipica cialda da biscotto cotta con una piastra di ferro) al latte di mandorla home made. «Sono cresciuto immerso nei profumi della pasticceria di mio padre, amo la pasticceria classica italiana e, in particolare, i dolci lievitati - dice lo chef -. Vogliamo che la colazione di Casadonna sia un momento speciale per i nostri ospiti». Obbligatorio l’ormai leggendario toast con capocollo e caciocavallo, tre dita di pura bontà.

Le delizie da Torino a Napoli passando per Modena

Gli amanti delle colazioni salate impazziscono per quella di Casa Maria Luigia, la country house di Massimo Bottura e Lara Gilmore nella campagna modenese, terra di “Slow Food, Fast Cars” (come il titolo del loro nuovo libro dedicato alle storie e alle ricette di questa intima dimora d’epoca). A cena i piatti più celebri di Osteria Francescana, al mattino un banchetto dai sapori contadini, con erbazzone, zabaione e gnocco fritto con ricotta, mortadella e aceto balsamico. Il nobile e storico Caffè San Carlo di Torino è oggi curato dai Costardi Bros, alla guida anche dell’adiacente (e ottimo) ristorante Scatto: in tantissimi vengono per ordinare La Carla, sontuoso croissant a forma di occhio, con un impasto al cacao amaro, crema al caffè e caramello al caffè, nato dall’estro della pastry chef Andrea Celeste e dello chef Christian Costardi. In alternativa c’è Il Carlo, un pan brioche con prosciutto cotto e fontina, oltre a mignon, praline e tramezzini che fanno mostra di sé nel banco. Restiamo dentro le Gallerie d’Italia, ma questa volta a Napoli, dove lo chef Giuseppe Iannotti del Krèsios di Telese Terme ha introdotto – all’interno del suo ambizioso progetto Luminist in via Toledo, con quattro aree dedicate ad altrettante offerte gastronomiche – un’esperienza mattutina non scontata in una città abbastanza impermeabile all’evoluzione della tradizione: colazione dolce con croissant da riempire al momento, ma anche una proposta salata in stile Grand Hotel, con una super carta dedicata alle uova e specialty coffee (sacrilegio!) serviti impeccabilmente.