Sarà Agrigento la Capitale italiana della cultura 2025

Dopo Pesaro, toccherà ad Agrigento essere Capitale italiana della Cultura. La proclamazione per il 2025 è stata fatta a Roma dal ministro Gennaro Sangiuliano davanti alle rappresentanze degli altri luoghi candidati per il riconoscimento. Il dossier della città siciliana - che ospita la Valle dei Templi e ha dato i natali a Luigi Pirandello e, nella sua provincia, a Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri, include nel suo progetto anche l’isola di Lampedusa.

Alla Capitale della cultura, e a quella del libro, si aggiungerà dall’anno prossimo la Città dell’arte contemporanea. E non è tutto, perché durante la cerimonia il ministro Sangiuliano ha annunciato anche che verrà nominata la Capitale europea del Mediterraneo.

Dieci le finaliste

Il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito per la durata di un anno. La prima città ad aggiudicarsi il riconoscimento fu Mantova nel 2016, poi Pistoia (2017), Palermo (2018) e Parma nel 2020, prorogato anche nel 2021 a causa della pandemia. Lo scorso anno Procida, questo in corso Bergamo e Brescia. Agrigento, inclusa fra le dieci finaliste esaminate dalla giuria presieduta da Davide Desario da pochissimo a Mario Sechi chiamato ad un altro incarico istituzionale, ha superato la concorrenza di Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo, Orvieto, Pescina, Roccasecca, Spoleto.

«Accoglienza, mobilità e offerta culturale»

«Agrigento assume come centro del proprio dossier di candidatura la relazione fra l’individuo, il prossimo e la natura, coinvolgendo l’isola di Lampedusa e i comuni della provincia e ponendo come fulcro il tema dell'accoglienza e della mobilità. Il progetto risponde in modo organico all'obiettivo di presentare a un pubblico vasto un programma di grande interesse a livello territoriale, ma anche nazionale e internazionale». Questa la motivazione con cui è stata proclamata Agrigento Capitale della cultura 2025. «Il ricco patrimonio culturale del territorio è il volano con cui si valorizza la variegata offerta culturale proposta in un’ottica di innovazione, promozione e, di conseguenza, di un successivo sviluppo socio-economico, che trova ispirazione nei concept tecnologici più moderni. Il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni potrà promuovere la cultura come caposaldo della crescita individuale e comunitaria».

Il sindaco: atto di grande coraggio

«Sono orgoglioso di questo riconoscimento, ci darà una grande possibilità per lo sviluppo futuro, anche per l’economia stessa del territorio. Oggi non ha vinto Agrigento e la Sicilia, ha vinto l’Italia. Perché in un momento storico, politico, in cui ci troviamo, avere scelto e promosso questo dossier il cui progetto è incentrato sullo scambio culturale tra popoli e le diverse etnie del Mediterraneo, è stato un grande atto di coraggio e di sensibilità da parte della giuria e di tutte le istituzoni». Così Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, appena proclamata Capitale italiana della cultura 2025. Un pensiero è stato rivolto ai sindaci delle altre nove città candidate. «Non lasciamoci oggi e ce ne andiamo a casa, cerchiamo invece di creare quella rete turistica da Aosta ad Agrigento, uniti tutti dall’essere italiani».