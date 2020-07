Sarà Autostrade per l’Italia il concessionario del nuovo ponte di Genova. Crimi, M5S: no al ritorno dei Benetton

Controlli entro i prossimi 10 giorni, «ma servivano 10 anni fa»

Il ministro De Micheli si è soffermata anche sul tema dei controlli sulla rete autostradale. «Nei prossimi 10 giorni terminiamo tutti i controlli e la programmazione degli interventi potrà essere fatta da qui alla fine dell’anno. Nel decreto semplificazioni - ha aggiunto - c’è una norma per cui gli interventi verranno programmati sulla base della gravità. I controlli andavano fatti 10 anni fa. Abbiamo avuto un rapporto tra i controllori, lo Stato, e i concessionari che per molti anni non è stato all’altezza della custodia del bene autostradale. Noi quando siamo arrivati, siamo stati i primi dopo decenni di impostare un lavoro sulla sicurezza, con criteri omogenei per tutti, non solo per Autostrade per l’Italia. Abbiamo fatto delle linee guida per le gallerie e per i viadotti che valgono per tutta Italia. Appena abbiamo avuto la mappatura della situazione - ha proseguito - da gennaio abbiamo chiesto ad Autostrade per l’Italia di fare gli interventi. Il tema della modalità degli interventi era dovuta al fatto che a oggi c’era in vigore la circolare del 1967, e questa la dice lunga, che imponeva una modalità di controllo a vista. Abbiamo detto fin dall’inizio che per noi andava bene anche un controllo con nuove tecnologie, come il georadar». Martedì il Mit ha annunciato l’emanazione di un’apposita circolare che ha superato quella del ’67 e introdotto la possibilità di metodi innovativi di indagine nelle gallerie, restando immutati gli obblighi vigenti per i concessionari sulla sicurezza.

Toti: «Dopo anni di minacce, torna Aspi»

Inevitabili le polemiche politiche. «Ebbene, dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata il ponte di Genova verrà riconsegnato proprio ad Autostrade, come ha ordinato il Governo M5s-Pd», dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Facebook. «Voi ridate il ponte ad Autostrade senza ottenere nulla. Noi continuiamo a lavorare per l’interesse dei liguri. E intanto per la tragedia del Morandi e per le sue 43 vittime nessuno ancora ha pagato. Mentre a Roma litigavate, noi in Liguria almeno abbiamo ricostruito il ponte. Forse abbiamo ringhiato meno di voi... ma visti i risultati...». Il leader della Lega Matteo Salvini interviene su Twitter: «Confermata la concessione ad Autostrade? Cosa non si fa per salvare la poltrona, 5 Stelle ridicoli e bugiardi, due anni di menzogne e tempo perso: #colpadisalvini anche questo???».

Dalle fila di Forza Italia arriva poi la dichiarazione di Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera: «Da quasi due anni i 5 Stelle sventolano il cappio chiedendo la testa dei vertici di Autostrade e promettendo mari e monti ai loro militanti con la bava alla bocca. Cosa accade oggi? Che il ministero per le Infrastrutture e i trasporti riconsegna il Ponte Morandi di Genova, ricostruito in tempi record dopo il tragico crollo, proprio ad Autostrade, come la logica e un approccio non ideologico e giustizialista avrebbero consigliato sin dal primo momento. Cosa dicono i vari Di Maio, Di Battista, Toninelli e compagnia cantante? Hanno bloccato il Paese per due anni senza alcun motivo e oggi ingoiano, in silenzio, questa decisione solo per amor di poltrona. Onestà, onestà, onestà».

Bonafede: «Decidere entro la settimana»

Intanto, all’interno del Movimento 5 Stelle, è bagarre. Vito Crimi, capo politico M5S, reagisce con durezza su Twitter: «Il ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane. Su questo il Movimento 5 stelle non arretra di un millimetro».

Il ministro della Giustizia e capo delegazione pentastellato Alfonso Bonafede invoca una rapida decisione: «Sulla concessione delle autostrade il governo ha lavorato senza sosta. Dopo aver raggiunto un risultato importantissimo, con il nuovo ponte Morandi costruito in meno di due anni, adesso è arrivato il momento di decidere, possibilmente entro questa settimana».