Sarà la cultura a dare lo slancio al Paese ma serve un connubio pubblico-privato

Gli Stati generali della cultura

La cultura per ripartire. E rilanciare la crescita economica, superando difficoltà e colmando lacune. In un cammino che ha bisogno di regole sui ruoli (pubblico, privato e terzo settore), le nuove opportunità e che può giovarsi della “grande chance” rappresentata dal Recovery Fund. Una partita dove anche l’università deve giocare un ruolo importante.

L’iniziativa

L’occasione per disegnare lo scenario da cui ricominciare sono gli Stati Generali della Cultura, “Le nuove frontiere della cultura”, iniziativa promossa da Il Sole 24 Ore-Domenica, Radio 24, a 24 Ore Eventi e 24 Ore Cultura, Confindustria Cultura Italia e AICC (Associazione Imprese Culturali e Creative) (Main Partner Fondazione Arena di Verona e Treccani, official Partner Art Defender, partner tecnico Shaa) andati in onda il 14.

Il ministro Franceschini

Punto di partenza, come ribadito dal direttore del Sole 24 ore Fabio Tamburini, nella conversazione con il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, la necessità di “valorizzare il patrimonio culturale italiano”. Uno mondo che oggi, come sottolineato dal ministro Franceschini, ha la grande occasione del “Recovery Fund”. “Ci sono tanti soldi che vanno gestiti, per i borghi, per il recupero dei casali, per il restauro delle chiese – ha rimarcato l’esponente del Governo –. Abbiamo messo 300 milioni per il raddoppio e la crescita di Cinecittà, abbiamo lanciato il tax credit che ha fatto crescere il lavoro nel settore, una legge che è stata un forte attrattore a livello internazionale. L’investimento su cinema e audiovisivo è una delle più grandi operazioni industriali dei prossimi anni, non è soltanto fare cultura e fare del bene, è anche fare reddito». E l’auspicio che pubblico e privato collaborino superando la “contrapposizione ideologica”. Non ci sono solamente le opportunità delle risorse ma anche aspetti da chiarire.

Le imprese culturali

Per Luigi Abete, Presidente AICC Associazione Imprese Culturali e Creative «Statalismo e uso improprio della solidarietà: risolvere queste sfide è condizione essenziale per il nostro futuro. Per le imprese culturali e creative si aprono grandi prospettive pur in un contesto in cui si consolidano grandi ritardi e i gravi problemi che hanno segnato, negli ultimi anni, il sistema culturale del nostro Paese – ha rimarcato Abete –. La tendenza che si va affermando da parte dell’amministrazione pubblica, di “statalizzare” sempre più le attività operative gestionali, si accompagna all’uso distorto, sempre più diffuso, della forza viva e proattiva del mondo del terzo settore. L’attività dei molti che si adoperano in forme di solidarietà indirizzate al sostegno dei più deboli e fragili viene impropriamente utilizzata come forma surrettizia di lavoro dipendente sia nel pubblico che nel privato».

Confindustria cultura

Ricostruire quindi, partendo dagli effetti della pandemia che ha messo a dura prova il mondo della cultura che, come ha testimoniato Innocenzo Cipolletta, presidente di Confindustria Cultura Italia «ha saputo reagire trasformando questa crisi in una opportunità per innovarsi e rinnovarsi, investendo su nuovi modelli di business e di fruizione». Una riscrittura dei consumi culturali, per usare le parole dell’esponente di Confindustria Cultura Italia che rimarca: «le imprese sono pronte a sostenere ma che deve essere accompagnato dal Governo».