Sarà EDV a realizzare e gestire l’Arena a Santa Giulia

Risanamento ha siglato un accordo vincolante con EVD Milan, società del gruppo CTS EVENTIM quotato alla Borsa di Francoforte, per la realizzazione e la gestione dell’arena destinata ad ospitare alcune competizioni olimpiche in occasione di Milano-Cortina 2026.

Il Gruppo CTS Eventim gestisce alcune delle arene per eventi più rinomate in Europa, come l’arena LANXESS di Colonia, la KB Hallen di Copenaghen, il Waldbühne di Berlino e l’EVENTIM Apollo di Londra.

In base all’accordo EVD acquisterà un'area di circa 50.000 mq, bonificata ed urbanizzata, sita all'interno della più ampia area del Gruppo Risanamento oggetto del piano di rigenerazione e sviluppo Milano Santa Giulia, sulla quale EVD stessa realizzerà (e successivamente gestirà) l'Arena. L’operazione vale 20 milioni di euro.

« Milano Santa Giulia ed EVD si sono reciprocamente impegnate a rispettare il cronoprogramma temporale previsto dall'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la riqualificazione delle aree Milano Santa Giulia - recita una nota -, nonché, con riferimento alle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina, gli impegni verso le relative Autorità in relazione ai previsti termini di consegna dell'Arena».

«La firma degli accordi tra il Gruppo Risanamento ed il Gruppo Eventim, tra i più importanti operatori nel campo dell'intrattenimento dal vivo, è motivo di grande soddisfazione - ha commentato Davide Albertini Petroni, Amministratore Delegato di Milano Santa Giulia -. La società dimostra nuovamente di essere stata in grado di convogliare l'interesse di un altro grande operatore internazionale verso lo sviluppo di un asset immobiliare strategico non solo per Milano, ma anche per tutto il Paese, in un momento di particolare e sensibile rilancio dell'economia locale».