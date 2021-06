Sarà firmata Morellato Group la linea di gioielli e orologi di Chiara Ferragni

2' di lettura

Non passa (quasi) giorno senza che Chiara Ferragni sigli un accordo, un contratto di consulenza o di altro tipo con aziende e marchi italiani e stranieri. L’operazione più recente risaliva al 17 giugno, quando l’impreditrice digitale – perché è questa la “definizione” più corretta di Chiara Ferragni, alla quale da molto tempo non si addice più quella di influencer – ha perfezionato l’acquisto del 45% delle quote della società Tbs Crew (una srl nata nel 2009), divenendo titolare del 100% del capitale sociale (possedeva già il restante 55%).

Prima collezione di gioielli e orologi in ottobre

Serve l’imperfetto perché di oggi è una nuova operazione, la firma di un accordo di licenza worldwide tra Chiara Ferragni e Morellato Group, che produrrà e distribuirà la prima linea di gioielli e orologi a marchio Chiara Ferragni. L’obiettivo della partnership è duplice – si legge in una nota – da un lato per il brand Chiara Ferragni lo step si inserisce nel percorso di ampliamento della propria proposta di collezione e di evoluzione in vero e proprio lifestyle brand, dall’altro per Morellato Group rappresenta la possibilità di allargare ulteriormente il proprio target di riferimento avvicinando un pubblico attento al segmento fashion. La prima collezione arriverà negli store ad ottobre 2021.

Loading...

Chiara Ferragni dal 45% al 100% di Tbs Crew, che gestisce molte delle sue attività

Il portafoglio licenze, dai costumi alle scarpe

La licenza con Morellato Group si aggiunge alle altre già siglate da Chiara Ferragni: con Swinger International per abbigliamento ready-to-wear e accessori; Mofra per la calzature, Velmar per intimo e beachwear, Monnalisa per abbigliamento e accessori baby e kids (0-10 anni) e Pigna per la cartoleria.

Le reazioni dei protagonisti

«Sono molto contenta di questo nuovo accordo che mi permette di esplorare in maniera diretta questo settore che è una delle mie più grandi passioni – spiega Chiara Ferragni –. Abbiamo lavorato per creare dei prodotti molto in linea con il marchio Chiara Ferragni e non vedo l’ora di svelare tutta la collezione al pubblico. Questo ulteriore passo permette al brand Chiara Ferragni di potersi proporre sul mercato con un’offerta davvero completa.»