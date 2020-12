Sarà l’intelligenza artificiale a rendere più green l’intelligenza artificiale Un software open source allenato a mappare le emissioni dei supercomputer per il machine learning. Per poterle ridurre di Gianni Rusconi

L'informatica è sostenibile? E l'intelligenza artificiale? Di impatto ambientale si parla e discute sempre più spesso, ma affrontare la questione partendo da quanto consumano i sistemi hardware non è certo all'ordine del giorno.

Eppure si tratta di una tematica di importanza fondamentale. Sviluppare e scrivere codice per far funzionare gli algoritmi, per esempio, richiede un notevole fabbisogno di energia a causa dell'enorme quantità di calcolo necessaria per elaborare i dati, e le conseguenze nocive per l'ambiente possono essere rilevanti.

Perché allora non pensare a una soluzione in grado di ridurre le emissioni nocive preservando in toto i benefici dell'intelligenza artificiale? È quanto ha fatto un team di esperti di quattro diverse organizzazioni: Mila, una delle principali aziende al mondo nel campo della ricerca sull'AI con sede a Montreal, Bcg Gamma, la divisione di Boston Consulting Group dedicata all'applicazione della scienza dei dati e dell'Ai, l'Haverford College della Pennsylvania e la newyorchese Comet.ml, specialista nell'ambito delle soluzioni di meta machine learning.

Il frutto di questa collaborazione si chiama CodeCarbon, un innovativo software open source che permette di tenere traccia dell'impronta di carbonio dell'intelligenza artificiale. In altre parole, uno strumento informatico in grado di stimare la quantità di CO2 prodotta dalle risorse di calcolo e di incentivare di conseguenza gli sviluppatori a ottimizzare l'efficienza del proprio operato, suggerendo loro come ridurre le emissioni accedendo in modo mirato all'infrastruttura cloud che utilizza fonti di energia a basso contenuto di carbonio.

Come funziona il software per l'AI “green”