Sarà un trittico di Francis Bacon la prima opera quotata sulla Borsa dell'Arte. Ipo da 55 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sarà “Three Studies for a Portrait of George Dyer”, un trittico olio su tela dipinto dall’artista britannico Francis Bacon nel 1963 la prima opera d'arte ad essere quotata su Artex Mtf, il primo mercato azionario dedicato all'arte. L’opera appartiene a una serie unica di cinque trittici di ritratti di Dyer che Bacon realizzò tra il 1963 e il 1969, all’apice della sua carriera. L’opera d’arte è stata venduta all’asta nel maggio 2017 per quasi 52 milioni di dollari e sarà offerta agli investitori con una valutazione a partire da circa 55 milioni di dollari e sarà quotata da Art Share 002 S.A., srl lussemburghese. L’offerta al pubblico sarà sotto forma di azioni ordinarie del valore nominale pari a 100 dollari, che saranno regolamentate, liquide e negoziabili su Artex Mtf. L'inizio delle negoziazioni è atteso per il 21 luglio 2023.

L'opera: “Three Studies for a Portrait of George Dyer”

“Three Studies for a Portrait of George Dyer” appartiene a una serie unica di cinque trittici di ritratti che Bacon realizzò tra il 1963 e il 1969. Il dipinto in questione non solo è il primo della serie, ma è anche il primo di molti ritratti che Bacon pochi mesi dopo il loro incontro e l'inizio della relazione con quello che divenne il suo modello. Negli anni successivi il ritratto verrà riproposto in almeno altre 40 opere. L'incontro tra Bacon e Dyer avvenne alla fine del 1963, quando Bacon era nel pieno della sua carriera. La leggenda narra che Dyer, un ladro dell'East London di bell'aspetto, è stato sorpreso da Bacon nel suo studio mentre tentava un colpo. Un'altra versione narra che i due si conobbero in un pub di Soho. La loro relazione divenne ben presto ossessiva, burrascosa e spesso violenta e finì tragicamente con il suicidio di Dyer, che abusava di alcol e soffriva di depressione, il giorno prima dell'inaugurazione della retrospettiva dell'artista al Grand Palais nel 1971.

Sul mercato 385mila azioni

Tornando alla quotazione, Art Share 002 S.A. è una società per azioni a responsabilità limitata costituita in Lussemburgo, un veicolo di cartolarizzazione disciplinato dalla Legge sulla cartolarizzazione del Lussemburgo. Il 19 maggio 2023 Art Share 002 ha depositato il prospetto informativo presso l’Autorità di Vigilanza finanziaria del Lussemburgo - la Commission de Surveillance du Secteur Financier – che sarà pubblicato sul sito www.artex-stockexchange.com all’inizio della fase di pre-marketing. Artex Mtf è regolato dall’Autorità per i mercati finanziari del Liechtenstein. Art Share 002 inizialmente intende quotare su Artex 385.000 azioni di classe B, corrispondenti al 70% di tutte le azioni di classe B, a un prezzo espresso in euro equivalente a 100 dollari per azione, esclusivamente attraverso un’offerta secondaria. L’offerta sarà disponibile solo attraverso le banche e i broker e sarà presentata ai potenziali investitori durante la fase di pre-marketing, che potrà durare fino a 4 settimane e che dovrebbe avere luogo tra il 19 giugno 2023 e il 19 luglio 2023. La fase di book building dovrebbe iniziare il 5 luglio 2023 e terminare il 20 luglio 2023.