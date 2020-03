Sarah Jessica Parker apre il primo negozio di scarpe al posto dello storico Manolo Blahnik

La passione di Carrie Bradshaw per «le Manolo»

Da qui la mania di Carrie, giornalista e scrittrice protagonista della serie, per le calzature del designer spagnolo. In un episodio della saga delle quattro amiche newyorkesi (durata ben sei stagioni, dal 1998 al 2004), Carrie supplica un rapinatore di prendere quello che vuole (anche la preziosa baguette di Fendi), ma non le scarpe. E quando qualcuno le ruberà davvero le Manolo ( a una cena a casa di amici), inventerà un finto matrimonio con se stessa per farsele ri -regalare. La lista nozze, ça va sans dire, è al 31 W della 54esima: la boutique di Blahnik, la stessa in cui ora apre SJP Collection. E che dire della proposta di matrimonio di Mr Big a Carrie (questa volta nel film, uscito nel 2008): un paio di Manolo Blahnik, le famose decolleté in satin blue con fibbia quadrata Hangisi che poi il designer ha prodotto in serie limitata dieci anni dopo, con la frase «a decade of love» ricamata.

I 50 anni del marchio made in Vigevano

Manolo Blahnik, 77enne designer spagnolo che produce le proprie calzature a Vigevano, aveva aperto la boutique di Midtown 38 anni fa, una decina d’anni dopo aver lanciato il proprio marchio che nel 2020 compie mezzo secolo, e negli anni è diventato il simbolo dello stiletto femminile proprio grazie al “traino” di Sex and the City. Dopo la chiusura dello store di New York non è stato annunciata alcuna relocation per l’insegna.