Sarah Maj porta da Marrakech a Milano maxidress e abiti fluidi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La storia nasce da un resort di Marrakech. È il desiderio di arricchire e arredare l’albergo di famiglia con un sapore italiano che spinge Sarah Maj a viaggiare per venire in Italia alla ricerca di tessuti originali e artigianali.

Nel 2010 Sarah, appassionata di tessile e di moda, fonda un proprio brand di abiti dal sapore internazionale con contaminazioni della sua terra d’origine, ma è poco prima della pandemia che con la famiglia sceglie di avvicinarsi ancora di più al nostro Paese e decide di trasferirsi a vivere a Milano (il marito è italiano).



Oggi sono tre gli store, uno a Milano - in via Vigevano - e due a Marrakech - uno nella Medina e il secondo nel quartiere residenziale di Guéliz - dove si possono trovare le sue creazioni, i kimono, i maxidress in viscosa leggera e gli abiti lunghi, oltre agli accessori tradizionali. «Da sempre sono stata innamorata del mondo dei tessuti - racconta -. Le mie collezioni nascono dalla mia passione per i colori, per l’arte del cucito e dalla mescolanza di materiali pregiati».

Loading...

La continua contaminazione tra le due culture produce un mix di abiti portabili in occasioni diverse, dal lavoro alla sera, abiti sensuali e femminili. Il contatto tra le due culture e i due stili è continuo. «Passo una settimana al mese a Marrakech - dice ancora -. E sempre qui si trovano i laboratori che producono i miei vestiti».

La collezione comprende abiti evergreen, che non seguono la moda del momento ma nascono dalla pura ispirazione di Sarah. Con alcune novità. «Il mio stile si sta evolvendo e sta diventando più “urban” - spiega -. Pantaloni, giacche e cappotti sono più strutturati. In genere una collezione nasce con una decina di modelli, ma poi aggiungo nuovi capi. Ogni capo si può fare su misura e anche la scelta del tessuto è personale». Le modalità di acquisto sono infatti dalla collezione disponibile, tramite pre-ordine o tramite un ordine su misura.

Tra i tessuti le sete del lago di Como, ma anche sete vegetali e tessuti gessati preziosi.