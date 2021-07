Saranno 2 milioni in più gli italiani che cercheranno casa quest’anno

4' di lettura

Nel 2021 2 milioni di italiani in più alla ricerca di una nuova casa. Messi a dura prova dall’esperienza della pandemia, sono sempre di più gli italiani che intendono cambiare casa entro i prossimi 4 anni. Se nel 2019, in tempi pre-pandemici, la percentuale toccava quota 22%, nel 2021 si arriva al 26%, pari ad un incremento di 2 milioni di persone. È questo il ritratto degli italiani emerso da CasaDoxa 2021, la 4°edizione dell'Osservatorio nazionale sugli italiani e la casa di Bva Doxa sui principali cambiamenti in atto, realizzato tra aprile e maggio 2021 intervistando online oltre 7mila famiglie italiane.

L’impatto della pandemia ha conseguenze sulle priorità dei desiderata di chi cerca casa. Nei criteri di scelta crescono giardini e terrazzi (67%, +9% rispetto al 2019), oltre alla presenza di spazi verdi (65%, +17% sul 2019). Cala, invece, la vicinanza al posto di lavoro

(45%) e ai mezzi pubblici (55 per cento). Una situazione sostenuta dalla percezione che lo smartworking diventerà, almeno in parte, una componente strutturale.

Il ruolo dello smartworking

L’Osservatorio CasaDoxa 2021 fotografa una situazione ibrida, dove il 78% degli intervistati si dice pronto a lavorare sia da casa sia in azienda, dato aggregato frutto di un 42% che afferma di voler lavorare prevalentemente in azienda e di un 36% che, al contrario, preferirebbe farlo da casa. Nonostante la preferenza sia per un format di generale alternanza tra casa e azienda, c’è ampio consenso – quasi 8 lavoratori su 10 – sul fatto che lavorare da casa sia un’opportunità. Alla propria abitazione viene dunque attribuita una nuova funzione che piace e che sembra destinata a rimanere anche quando verrà superata definitivamente la crisi legata al Covid-19.

La casa però non è solo sinonimo di smartworking. Aumenta, infatti, sempre di più la quota di chi trasforma la propria abitazione in uno spazio da destinare all’attività sportiva. Tra il 2019 e il 2021 cresce del 110% la percentuale di persone che hanno fatto sport in casa nell’ultimo anno, passando dal 12% al 25 per cento. Per quanto riguarda le prospettive per il futuro, in questo caso l’alternanza casa/palestra verrà scelta da 1 italiano su 2, mentre l’allenamento esclusivo in palestra resta una certezza per il 38% degli intervistati.



Orti domestici: è boom nei condomini delle grandi città

Impossibilitati a immergersi nel verde delle zone al di fuori delle grandi città e invitati a limitare gli spostamenti, nell'ultimo anno gli italiani hanno riscoperto la loro passione per il “pollice verde”, non solo per scopi decorativi, ma anche per esigenze produttive. In 2 case su 5, infatti, si coltivano ormai verdure, frutti o erbe officinali. Ma la grande differenza emerge dal confronto tra la città e la campagna, e le relative tipologie più tipiche di abitazione: se prima a coltivare era soprattutto chi viveva in villette indipendenti e in paesi di provincia, ora si osserva un boom nei condomini e nelle grandi città, dove l’incremento per gli orti domestici è rispettivamente del 53% e del 44 per cento.