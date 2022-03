Saranno gli investimenti e non l’austerità a rendere sostenibili i conti della Ue

All’affermazione dell’Eurogruppo che le politiche fiscali europee devono «rimanere agili e flessibili» occorre opporre alcuni dati che mostrano cosa vuol dire essere «agili e flessibili».

Prima dei venti di guerra, a fine 2021, il recupero post-pandemico stimato (2019-2022) statunitense (+7%) era del doppio di quello dell’area dell’euro (+3%) che era il doppio di quello italiano (+1,5%).

Le politiche fiscali del nostro partner politico americano mettono al centro della vita democratica, per il tramite della politica fiscale, l’assicurazione degli operatori contro le crisi e la costruzione, tramite gli investimenti pubblici, di un contesto dinamico e sostenibile per l’economia privata. L’ampiezza dei deficit pubblici statunitensi in rapporto al Pil (15% nel 2020 e 12% nel 2021) a fronte di quelli europei (7,2% nel 2020 e 7,1% nel 2022) e la loro «agilità e flessibilità» solo e sempre verso il basso – come nel clamoroso caso italiano in cui dalla promessa (contenuta nel Documento di economia e finanza) di un deficit/Pil per il 2021 pari all’11,8% nell’aprile dello scorso anno, si è passati a ritrattarla con un 9,4% in ottobre (nella Nota di aggiornamento al Def) e infine a rinnegarla con un 7,2% a chiusura definitiva (nei dati Istat di consuntivo di questo mese di marzo) – spiega bene questo diverso andamento della crescita economica tra le due sponde dell’Atlantico.

Le ragioni di questa ritrosia a una vera flessibilità della politica di bilancio sono da rintracciare in un perdurante dominio in Europa di una visione della politica fiscale come strumento di ortodosso equilibrio in ogni momento dei conti pubblici, così rinunciando a fare, degli investimenti pubblici e delle spese correnti per i più in difficoltà, lo strumento veramente agile e flessibile per rafforzare il continente. Di recente questa dottrina ha subìto un tanto preoccupante quanto assurda accelerazione. Preceduta da analoghe affermazioni tecniche della Commissione europea, anestetizzate solo momentaneamente da quelle dei leader politici a Versailles («perseguiremo politiche fiscali equilibrate, tali da assicurare la sostenibilità del debito per ogni stato membro»), la dichiarazione dell’Eurogruppo dei ministri delle Finanze afferma come si renda (oggi, nel 2022, durante la pandemia e la guerra presso i nostri vicini) necessaria una «differenziazione delle strategie fiscali tra stati membri» per «contribuire a raggiungere un posizione di equilibrio fiscale aggregata dell’area euro». Al di là del fatto che l’Europa oggi ha bisogno di una posizione aggregata espansiva e non neutrale (se non ora, quando?) come e più di quella degli Stati Uniti, ci si deve chiedere comunque – per raggiungere tale posizione di equilibrio aggregato – quale sia il criterio per determinare chi debba contribuire all’interno dell’area euro con una posizione espansiva. Forse, per venire incontro agli Stati più in difficoltà, la debolezza di partenza dell’occupazione, specie giovanile? O il valore del tasso di disoccupazione? O della scarsa performance del prodotto interno lordo? Nulla di tutto ciò: «Al fine di preservare la sostenibilità del debito, negli Stati membri con un alto debito pubblico, concordiamo che iniziare un graduale aggiustamento fiscale per ridurre il loro debito pubblico è appropriato. D’altra parte, gli Stati membri con livelli di debito bassi e medi dovrebbero dare priorità all’espansione degli investimenti pubblici, se necessario. Tutto ciò contribuirebbe a raggiungere un adeguato orientamento politico generale».

Una politica fiscale apparentemente a somma zero – che chiede ai Paesi dell’euro più in difficoltà (come il nostro) di sacrificarsi per permettere ai Paesi più prosperi di aumentare la loro posizione di vantaggio con maggiori investimenti pubblici – genera solo un esito a somma negativa per tutto il continente, rendendone le dinamiche interne più divergenti, trasformandone i suoi assetti politici in più fragili e conflittuali, e dunque mettendo a rischio di sfaldamento il futuro dell’Unione europea. I venti che soffiano prorompenti dalle varie crisi non potranno che sradicare più facilmente un albero con le radici così poco profonde.