«Saranno i Millennial a trasformare le Pmi in aziende sostenibili»

«Saranno i Millennial a trasformare le piccole imprese italiane in aziende sostenibili. In queste realtà infatti è l’imprenditore il vero Csr manager». A parlare è Marisa Parmigiani, presidente di Csr manager network, l’associazione nazionale

che raduna i professionisti focalizzati sulla responsabilità sociale d’impresa.

Giovani generazioni alla ribalta dunque. Ma quanto tempo c’è per cambiare?

I grandi cambiamenti giungeranno entro il 2025 in Europa. Inizialmente la tassonomia green e gli altri input in arrivo da Bruxelles impatteranno soprattutto sulle aziende medio-grandi.

A parte i big, anche le aziende medie hanno le loro difficoltà a confrontarsi con la sostenibilità.

Per le piccole un ruolo chiave lo svolgeranno i commercialisti. E devo dire che gli ordini professionali si stanno dando un gran da fare sul versante della formazione.

E per le medie aziende?

In questo caso, saranno i consulenti ad aiutare le imprese ad affrontare gli sviluppi di processo. Professionisti locali che conoscono bene il territorio e che possono dare suggerimenti mirati. Ma non basta.

Quale altro suggerimento?

Per le medie imprese, è importante anche formare risorse interne sui temi della sostenibilità per non farsi trovare spiazzate dai cambiamenti soprattutto sul versante

delle banche.