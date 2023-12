Saranno le stesse contraddizioni del capitalismo a indicare la via del suo superamento

In terzo luogo, afferma Marx, né la lotta per i diritti né quella per una maggiore giustizia potranno mai avere una forza sufficiente a far scaturire un’azione realmente rivoluzionaria. Infine, una volta operata la transizione al comunismo, il bisogno stesso di utilizzare concetti come “giustizia” o “diritti” verrà meno in quanto superfluo. Marx non è un riformista; non si accontenta di generiche rivendicazioni in vista di una distribuzione della ricchezza più egualitaria o su migliori condizioni di lavoro, come si limitavano a fare, per esempio gli estensori del “programma di Gotha”. Al riguardo John Rawls riporta che durante una conferenza a Londra nel 1865, Marx ebbe a dire «Invece della parola d’ordine conservatrice: “Un equo salario per un’equa giornata di lavoro”, gli operai devono scrivere sulla loro bandiera il motto rivoluzionario: “Soppressione del sistema del lavoro salariato”».

Siamo davanti ad un pensatore rivoluzionario che voleva sovvertire il sistema capitalistico e sostituirlo con uno nel quale la proprietà dei mezzi di produzione non fosse più monopolio esclusivo dei capitalisti. Perché era convinto che fosse inutile sperare in una più giusta distribuzione della ricchezza se non si modificavano prima i rapporti di produzione che erano all’origine di quella stessa distribuzione.

Il senso della giustizia di Marx

Certo questo pone un altro tema: se il capitalismo è giusto ma va comunque sostituito perché si fonda sullo sfruttamento, in base a quale criterio etico possiamo giudicare lo sfruttamento dei lavoratori come qualcosa di inaccettabile? Sempre Rawls nelle su Lezioni di Storia della Filosofia Politica ci viene in soccorso anche su questo punto: «Marx potrebbe essere stato spinto da diversi motivi per non dire a chiare lettere che il capitalismo è ingiusto. Ma nessuna di queste ragioni è tale da impedirgli di avere idee sulla giustizia e pensare in cuor suo che il capitalismo sia ingiusto».

Se poi pensiamo alla giustizia non solamente come all’adeguamento alle norme giuridiche, ma come a qualcosa di più profondo che riguarda la natura stessa delle istituzioni che regolano la nostra vita in comune «allora Marx – così continua Rawls - potrebbe avere avuto, almeno implicitamente, una concezione della giustizia politica nel senso ampio del termine». Quale potrebbe essere allora questo senso più ampio della giustizia che Marx può aver sviluppato? Rawls non ce lo dice. Ma alcuni altri interpreti hanno analizzato a fondo la questione e fornito risposte interessanti. Allen Buchanan è uno di questi. Nel suo Marx and Justice: The Radical Critique of Liberalism (Rowman & Littlefield, 1982) suggerisce di procedere preliminarmente con la distinzione del concetto di giustizia giuridica in una prima accezione che egli definisce “critica” ed in una seconda che, invece, denota come “esplicativa”.

Nel primo caso l’idea di giustizia non solo rappresenta il principale criterio per valutare la natura di un ordinamento sociale, ma costituisce anche il movente per le azioni volte a proteggere un certo stato di cose, se lo si ritiene giusto, o per modificarlo, se quello esistente viene considerato ingiusto. Nell’accezione “esplicativa”, invece, il concetto rappresenta il centro di un’analisi giuridica della società, un’analisi, cioè, secondo la lezione hegeliana, che considera come l’idea di giustizia e dei diritti siano incorporati e concretamente si inverino nelle istituzioni che caratterizzano quella società in un dato momento della sua evoluzione storica. Questi concetti di giustizia giuridica possono giocare un duplice ruolo perché possono sia farci comprendere cosa non funziona in un certo ordine sociale e dall’altra anche costituire la ragione per agire in vista di un cambiamento.