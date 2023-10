Sardegna, i 10 impegni per una pesca responsabile

9) la gestione dei rifiuti;

L’iniziativa della Camera di commercio

«Il sistema camerale si sta muovendo da tempo per accompagnare la piccola pesca verso la multifunzionalità - dice Cristiano Erriu, direttore della Camera di commercio -. È importante puntare sulla sostenibilità e, al contempo, diversificare, consentendo agli operatori di trarre reddito, per esempio, dal pescaturismo, dall’ittiturismo, dai servizi ambientali, dalla pulizia del mare e dei porti».

Obiettivo del progetto è quello di rafforzare la consapevolezza in materia di sostenibilità anche tra gli operatori e addetti ai lavori. «In questo contesto, il progetto ministeriale e di Unioncamere, “Hello Fish!”, rafforza la nostra azione e ci consente, grazie al decalogo, di sensibilizzare e sostenere le marinerie e, più in generale, tutto ciò che si muove attorno al mondo della pesca - argomenta Erriu -. Tutto il territorio regionale è indicato come pilota del progetto e vede la stretta collaborazione tra la Camera di commmercio, le imprese del settore e i Flag (Fisheries Local Action Group) per arrivare al massimo coinvolgimento dei pescatori». Per il direttore della Camera di commercio, giacché la risorsa ittica scarseggia «occorre educarsi a una pesca responsabile».

Sportello informativo

Per rendere riconoscibili ai consumatori gli impegni che i pescatori (sia individualmente sia in comunità) hanno assunto «è importante esporre il decalogo e i nomi dei pescatori, che si sono impegnati a rispettarlo, nei luoghi fisici frequentati da visitatori e o acquirenti».