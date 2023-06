Sardegna, accesso limitato alle spiagge e misure a protezione dell’arenile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Numero chiuso e ticket d'accesso. E poi accorgimenti per i comportamenti da adottare che passano dal divieto di abbandonare i rifiuti a quello di fumare, per arrivare all'utilizzo delle stuoie da sistemare sotto i teli per tutelare l'arenile. Sono alcune delle disposizioni applicate per entrare in diverse spiagge della Sardegna. Dopo l’estate 2022 in cui alcune località hanno vissuto un sovraffollamento non gestibile alcune amministrazioni sono corse ai ripari. Ecco le principali da nord a sud dell’isola.



San Teodoro e Cala Brandinchi

L'agosto 2022 è stato folle a San Teodoro: in un paese che durante l'anno conta poco meno di 5 mila residenti, si è arrivati ad un carico di persone che hanno sfiorato le 120 mila presenze. Le strutture ricettive prese d'assalto, ma soprattutto un impatto umano devastante su un ecosistema fragile e prezioso. Così da quest'anno (l'anno scorso si era partiti in via ufficiosa) a San Teodoro, per accedere alle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu, le più “gettonate” dell'area, saranno a numero chiuso. Ogni giorno, nei due siti presi d'assalto, ogni stagione, da migliaia di turisti, potranno andare complessivamente poco meno di 5 mila persone. Dal 15 giugno e fino a tutto il 15 settembre, nelle due spiagge sono stati confermati gli ingressi contingentati. Un massimo di 1.447 persone al giorno potranno accedere all'arenile di Cala Brandinchi, mentre per la spiaggia di Lu Impostu con vista sull’isola di Tavolara, i numeri sono superiori: 3.352 persona al giorno, per una capienza totale di 4779 inclusi i posti assegnati alle concessioni balneari. Quest’anno inoltre sono stati potenziati i servizi disponibili, come l’accesso al litorale con passerelle, le sedie per persone disabili e le sedie Job per l’accesso al mare, insieme con il servizio di accompagnamento e l’assistenza. A Cala Brandinchi, poi, c’è una postazione di primo soccorso ed è stato aperto un nuovo parcheggio comunale nella zona nord, insieme alle docce e ai bagni allestiti anche a Lu Impostu. Per prenotare gli accessi è necessario entrare nella piattaforma www.santeodorospiagge.it, la stessa già disponibile dalla scorsa stagione sia in app per Android che Apple.

Tariffe e agevolazioni

Le tariffe 2023 sono rimaste invariate, ma i residenti, i bambini sotto i 12 anni e le persone disabili avranno l’accesso gratuito. Per gli ospiti di strutture ricettive del territorio e delle concessioni balneari, oltre a chi paga la Tari a San Teodoro, il costo è di 1 euro a persona, tutti gli altri ne pagheranno 2. Al momento della prenotazione, che sarà attiva a partire dal 13 giugno alle 18, si potrà conoscere anche quanti posti restano ancora disponibili giorno per giorno per accedere alle spiagge.

Dalla Pelosa a Stintino

A Nord Ovest c'è poi la spiaggia della Pelosa a Stintino. L'accesso a numero chiuso prevede un massimo di 1.500 persone al giorno dalle 8 alle 18. Costo del ticket è di 3,50 euro e per coloro che lo avranno pagato l’utilizzo dei servizi igienici e delle docce (dalle ore 10 alle ore 20) sarà gratuito, gratis per i bambini fino ai 12 anni. Per l'ingresso è necessario il ticket prenotato online o al Punto Informazioni e la stuoia. E' vietato fumare in spiaggia.

L'arcipelago di La Maddalena

Nell’arcipelago de La Maddalena proprio in questi giorni c’è chi sembra aver violato il divieto assoluto di mettere piede sull'isola di Budelli, spiaggia del Cavaliere compresa, a meno che non si venga accompagnati dalle guide. Un contesto molto fragile che da anni si cerca di tutelare. E’ previsto il numero chiuso anche a Cala Coticcio e a Cala Brigantina.