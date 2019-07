Sardegna, arrivano gli incentivi per estendere i contratti di lavoro stagionali di Davide Madeddu

(Adobe Stock)

1' di lettura

Un incentivo economico alle imprese turistiche della Sardegna perché possano sostenere il costo del personale anche nei periodi di bassa stagione. In questo contesto rientra l'ultima iniziativa promossa dalla Regione che prevede lo stanziamento di 6 milioni di euro per estendere i contratti di lavoro stagionali e avviare il cosiddetto allungamento della stagione turistica superando i 4 mesi che da giugno arrivano a fine settembre. Si tratta di fondi europei del Por 2014-2020 destinati ad un bando a “sportello”, cioè senza limiti di tempo e fino all'esaurimento delle risorse a disposizione.

Il contributo che sarà assegnato varia a seconda dei casi. Si passa dai 600 euro per assunzioni a tempo determinato nei mesi che precedono e seguono l'alta stagione, ai 7.000 euro una tantum per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per la trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Previsti poi 14.000 euro nel caso di assunzione di lavoratori molto svantaggiati o disabili. Non è, comunque l'unica iniziativa che viene portata avanti attraverso l'impiego di risorse comunitarie. Un altro tassello del programma di sviluppo e diversificazione dell'offerta turistica guarda all'ambiente con la rete escursionista dell'intera isola.

Lungo i sentieri dei pastori sardi per un nuovo turismo tra passato e futuro

In questo caso il progetto, sempre finanziato con i fondi europei del Por 2014-2020 prevede un impiego di risorse pari due milioni di euro. C'è poi anche un altro capitolo e riguarda il turismo dei borghi. In questo caso, per costruire la rete e portare avanti il programma di valorizzazione dei luoghi e delle produzioni locali di eccellenza sarà speso, sempre con i Por, un milione e 300 mila euro.