Sardegna, al bando per i collegamenti aerei a tariffe agevolate solo tre compagnie

Al bando da 52 milioni per i collegamenti a tariffe agevolate tra gli scali sardi e Roma e Milano partecipano solo tre compagnie che però snobbano Alghero.

La continuità territoriale

La vicenda riguarda la cosiddetta “continuità territoriale aerea”, ossia lo strumento che consente, dietro compensazione economica, alle compagnie aeree di garantire i collegamenti a tariffa calmierata (non superiore a 50 euro) tra gli scali sardi (Cagliari Elmas, Olbia e Alghero) e Roma e Milano.

Situazione transitoria

Il servizio viene garantito, attualmente da Ita e Volotea che hanno deciso di rinunciare anche alle compensazioni economiche. Una situazione transitoria in attesa che venga definito il nuovo bando e quindi siano assegnate rotte e risorse economiche. Proprio per questo motivo la Regione ha predisposto il bando che, complessivamente vale 52 milioni di euro, per garantire i collegamenti tra la penisola e i tre aeroporti sardi per il periodo che va dal 17 febbraio 2023 al 26 ottobre 2024.

Il bando

Per il collegamento tra Cagliari e Fiumicino e ritorno il bando prevede compensazioni alle compagnie per una base d’asta di 18,848 milioni (iva inclusa), quello per Linate 11,266 milioni. Olbia parte da quasi 4 mln per la tratta da e verso Fiumicino e altrettanti per Linate. Più remunerativo anche se snobbato, il collegamento da Alghero che prevede 8,7 milioni su Fiumicino e 5,14 su Linate.

Le offerte

Il 27 dicembre alle 15 l'apertura delle buste della gara per l'affidamento del servizio di trasporto aereo in regime di continuità territoriale. Tre le offerte presentate: si tratta di Ita e Volotea per Cagliari-Roma Fiumicino; Ita per la rotta Cagliari-Milano Linate; Ita, Volotea e AeroItalia per Olbia-Roma Fiumicino; Ita e AeroItalia per Olbia-Milano Linate; nessuna offerta invece è stata presentata per i collegamenti tra lo scalo di Alghero e Milano Linate e Roma Fiumicino.