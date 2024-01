Sardegna: chi è Truzzu, il sindaco di Cagliari (Fdi) aspirante governatore al posto di Solinas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si è trattato del lancio ufficiale da candidato della coalizione, perché Psd’Az e Lega non condividono al momento la sua investitura e hanno lasciano cadere l’appello all’unità, l’uscita ufficiale di Paolo Truzzu da candidato presidente della Sardegna sabato 13 gennaio a Quartu Sant’Elena, è la conferma che FdI non intende fare passi indietro sul nome in vista delle elezioni regionali in Sardegna del 25 febbraio.

L’elezione a consigliere regionale

Classe 1972, diploma al liceo classico Dettori e laurea in scienze politiche, Truzzu cresce a Cagliari, dove arriva alla presidenza della Circoscrizione 5. Poi, dopo aver lavorato al Servizio appalti e contratti del Comune e all’assessorato regionale dell’Industria, il salto in Consiglio regionale nel 2014: viene eletto consigliere regionale con Fratelli d’Italia (la formazione di Meloni nata appena 14 mesi prima) a sostegno del candidato presidente Ugo Cappellacci.

Sindaco di Cagliari nel 2019

Alle elezioni regionali in Sardegna del 2019 viene rieletto consigliere regionale nelle liste di Fdl, a sostegno del candidato presidente Christian Solinas. Nello stesso anno si candida sindaco alle elezioni comunali di Cagliari: dopo 8 anni di centrosinistra, con lui il centrodestra riconquista la guida del capoluogo isolano. Vince al primo turno con 91 voti sopra la soglia minima del 50% che fa scattare l’elezione sostenuto da una larga coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Partito Sardo d’Azione, Riformatori Sardi, Lega, Forza Italia, Udc e alcune liste civiche

Basso consenso a fine mandato

Anche per lui il consenso a fine mandato appare basso: nella classifica del Sole 24 Ore compare agli ultimi posti (85esima posizione). Del resto nella Governance Poll 2023 del Sole 24 Ore che misura il gradimento dei cittadini nei confronti degli amministratori, Solinas risulta all’ultimo posto tra i governatori.