Sardegna, la Consulta salva la riforma delle Province

Tutto come prima. In Sardegna tornano le sei province e le due città metropolitane. A mettere fine alla lunga corsa della riforma degli Enti locali, andata avanti a colpi di cancellazioni e ripristini, è stata la Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato lo scorso giugno dal Governo contro la legge approvata due mesi prima dal Consiglio regionale. Una norma con cui si porta a sei il numero degli enti intermedi (Nuoro, Gallura, Oristano, Ogliastra, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente) e a due (Cagliari e Sassari) quello delle città metropolitane.

Una lunga mobilitazione

Che la questione Province in Sardegna sia sentita non c’è dubbio e parte da lontano. Dalla fine degli anni 90, quando nell'isola parte la mobilitazione per la costituzione di nuovi Enti locali nei territori che hanno una certa affinità.

La prima norma regionale

Infatti, nel 2001, dopo una lunga serie di iniziative viene approvata la norma regionale con cui si moltiplicano le Province. Che passano quindi dalle 4 tradizionali, Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari a 8. Con il nuovo disegno arrivano Medio Campidano, Sulcis Iglesiente, Ogliastra e Gallura. L’attività dei quattro nuovi Enti inizia con le prime elezioni del 2005 e va avanti per un altro giro.

Il Referendum abroga

Nonostante l’attività delle Province, cresce, questa volta, una nuova mobilitazione il cui obiettivo è tagliare le istituzioni intermedie. E il 6 maggio 2012 in Sardegna c’è il referendum consultivo relativo al “riassetto delle Province”. Vota il 35,5 per cento degli aventi diritto. Il referendum è comunque valido perché si supera la soglia del 33,3 per cento del quorum. Il Sì vince con il 96,94 per cento. Seguono le dimissioni e il commissariamento degli Enti.

Si cerca un’altra strada: la nuova riforma

Nel frattempo, con gli Enti intermedi senza guida politica ma gestiti da commissari, si cercano soluzioni normative. È il 2016 quando l’amministrazione regionale a guida centrosinistra vara la nuova norma per il riordino degli Enti locali. Nel nuovo disegno vengono soppresse le province di Cagliari, del Sulcis Iglesiente, quella del Medio Campidano, Gallura e Ogliastra. Nasce la “super” Provincia del Sud Sardegna la cui circoscrizione territoriale corrisponde a quella della Provincia di Cagliari (comprende anche Sulcis Iglesiente e Medio Campidano), esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari, restano in piedi le Province di Nuoro (che si riappropria dell’Ogliastra), Oristano e Sassari (che si riprende la Gallura) e nasce la rete metropolitana di Sassari. Le elezioni dei nuovi organismi non si svolgono e gli enti vengono fatti funzionare da amministratori straordinari nominati dalla Regione.