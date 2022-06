Sardegna, la Costa Smeralda celebra i 60 anni

I punti chiave L’anniversario

La Costa Smeralda spegne 60 candeline. E accompagna questo appuntamento con una serie di iniziative (dopo il lancio a maggio) che mettono assieme spettacoli e arte, cultura e intrattenimento. La nascita di un “mito”, con la con la costituzione, il 14 marzo del 1962, del Consorzio Costa Smeralda a opera del principe Karim Aga Khan, come sottolinea l'attuale presidente Renzo Persico: «Sessanta anni fa nasceva un mito: quello della Costa Smeralda. Il sogno del principe Aga Khan diveniva realtà, fascino e attrattività, che durano ancora oggi grazie al connubio tra natura e arte dell'accoglienza».

Un'estensione costiera di 55 chilometri, territori distribuiti su un'area non omogenea di circa 3.114 ettari, di cui 96,3 per cento di superficie verde, che interessa i comuni di Arzachena e di Olbia, la Costa Smeralda non è un toponimo ma il nome che riunisce e definisce solo i territori delle proprietà associate al Consorzio in un'area della Gallura delimitata da un confine simbolico costituito da due rocce di granito, che recano il nome Costa Smeralda: una a sud, sulla strada panoramica che viene da Olbia, dopo la località Portisco, l'altra a nord, subito dopo la località Liscia di Vacca, sulla strada per Baja Sardinia.

«All'epoca della sua fondazione, la Costa Smeralda era come un club privato, una comunità esclusiva, che venne popolata coinvolgendo tutto l’entourage del principe e molti esponenti del jet-set internazionale - aggiunge Persico -. Oggi è una destinazione turistica che grazie a chi negli anni ha saputo conservare e migliorare, adeguandola ai cambiamenti sociali, demografici, tecnologici e ambientali, è riuscita a essere un riferimento competitivo di pari passo con l’evoluzione delle esigenze del turismo di lusso». Nei sessant'anni di attività le iniziative per il miglioramento delle infrastrutture ma anche altri investimenti per l'area del Consorzio. E, nel 2019 la firma di un accordo con la scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi di Milano per la redazione del report di sostenibilità.

«La destinazione Costa Smeralda in questi sessant'anni è cambiata adeguandosi ai moderni livelli di offerta e competitività, ma nel suo sviluppo sostenibile ha sempre mantenuto un costante e significativo legame con la natura e l'ambiente – commenta Mario Ferraro, Vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda –. Ogni nostro progetto punta e punterà a preservare nel tempo questo territorio e a creare valore. Nell'ultimo quinquennio ci siamo focalizzati su progetti di sviluppo della destinazione, implementato strategie di diversificazione dell'offerta turistica, di miglioramento dei servizi rivolti ai Consorziati e turisti con l'obiettivo di rendere la destinazione più fruibile e per posizionare la Costa Smeralda a un livello più elevato e renderla ancora più prestigiosa, e oggi possiamo affermare che la nostra destinazione si presenta più forte che mai».

Per quanto riguarda gli eventi il calendario delle celebrazioni iniziato a fine maggio con il Premio Costa Smeralda, da luglio a settembre si prevedono concerti, presentazioni di libri, talk show, feste popolari. In programma la presenza di Amii Stewart, Aka7 e Myss Keta.