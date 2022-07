Sardegna, dieci impianti eolici bloccati in attesa delle autorizzazione

Intanto sul fronte istituzionale cominciano a partire le iniziative contro i parchi eolici. In Gallura, il nord est dell'isola, si sono riuniti in maniera congiunta i Consigli comunali di Posata, Olbia Loiri Porto San Paolo, Siniscola, Budoni e San Teodoro per «bocciare» il progetto di un parco da 62 turbine eoliche proposte dalla società Tibula Energia posizionate a una distanza dalla costa tra i 25 e i 40 chilometri. Iniziativa analoga in Consiglio regionale dove è stato approvato in modo trasversale un ordine del giorno con cui si impegna il presidente della Regione «intraprendere ogni possibile iniziativa con il Governo per una moratoria al rilascio delle concessioni per l’installazione a fini speculativi di parchi eolici, a proteggere il mare come bene comune riconosciuto ed identitario della Sardegna a beneficio del mondo e delle future generazioni».

Tra i rappresentanti del Consiglio regionale c’è chi non manifesta contrarietà apriori ma chiede «chiarezza», come sottolineano Roberto Deriu e Giuseppe Meloni: «Non possiamo permettere che succeda quello che è accaduto con le servitù militari».

Da ambienti dell’esecutivo regionale, invece, fanno sapere che, manifestando una certa contrarietà, l’argomento eolico off shore è «all’attenzione della Giunta».

Con una nota ufficiale, poi, la Regione annuncia che è in fase di predisposizione il ricorso contro il ‘Decreto Energia'. «Abbiamo guidato la Commissione ad esprimere i pareri su tutti i decreti energia, evidenziando in particolare la posizione di contrarietà, espressa da tutte le Regioni, al metodo che il Governo nazionale ha utilizzato per implementare le rinnovabili e per rispondere all’emergenza energetica nel territorio nazionale», annuncia Anita Pili, assessora regionale dell’Industria.